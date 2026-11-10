Уряд опрацьовує логістичні альтернативи для Києва й інших міст на тлі атак Росії, – Зеленський

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

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Про що повідомив президент

Прем'єр-міністр Сергій Корецький разом із міністром внутрішніх справ Іваном Вигівським та секретарем РНБО Ігорем Клименком опрацьовують необхідні транспортні й логістичні альтернативи для Києва та визначених обласних центрів.

Глава держави подякував Національній поліції, ДСНС та всім залученим структурам за оперативну реалізацію рішень, які ухвалили для захисту міської інфраструктури.

Міжнародні формати та залучення фінансування

Паралельно влада готується до двосторонніх переговорів із європейськими партнерами та активної роботи з міжнародними фінансовими інституціями. Відповідні зустрічі та кроки заплановані на наступні тижні з метою додаткового посилення стійкості держави.

Окрім того, українська сторона вже розпочала узгодження практичних рішень з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Спільні дії покликані підтримати міста й громади в умовах системного російського терору та надати жителям можливості успішно пройти зимовий період.

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Як вже повідомлялося на нашому сайті, ЄС задіє надзвичайний механізм, щоб швидко надати Україні кошти після ударів Росії. Зокрема, найбільш критична ситуація з електро- та теплопостачанням виникла в Києві, на Дніпровщині, Сумщині, Донеччині та в Херсоні.

Також президент доручив урядовцям представити варіанти резервних транспортних схем і програму безкоштовного проїзду в наземному транспорті Києва. Це необхідно для гарантування стабільного сполучення на випадок перебоїв у роботі метрополітену чи ускладнень на мостах.