Глава государства провел очередную важную Ставку.
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Там, где ад
Президент Зеленский сначала заслушал доклад Главкома о ситуации на фронте. Речь идет прежде всего о направлениях, где происходят активные боевые действия.
Кроме того, украинского лидера проинформировали о поставках оружия, в частности, боеприпасов. Также на Ставке обсудили контракты по закупке и производству техники, вооружения, снарядов.
Защита и оборона
Интересовался глава государства шагами, которые были предприняты для защиты критической инфраструктуры: объектов энергетики, водо- и газообеспечения. По этим вопросам президент заслушал доклады главы правительства Дениса Шмыгаля, вице-премьера Александра Кубракова, глав правления "Нафтогаза" Алексея Чернышева и "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
В повестке дня находилось и строительство оборонительных рубежей. Об этом рассказали премьер-министр и глава специальной службы транспорта Министерства обороны Богдан Бондарь.