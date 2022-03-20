Зеленский заверил: его дети хорошо знают, что происходит в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его дети все знают о войне в нашем государстве. По его словам, он сначала им не говорил ничего открыто.

Президент объяснил, что дети сами к нему обратились. Они сказали, что в Украине бурлит война.

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К счастью, мы не должны ничего объяснять нашим детям. К счастью, они имеют доступ к видео и новостям. Я смотрю, чтобы их доступ к этим видео был открыт, они имеют доступ к ним,

– заявил президент.

Напомним, что у Владимира и Елены Зеленских есть сын и дочь. Глава государства подчеркнул, что детям нельзя запрещать просматривать какие-либо видео того, что сделала Россия.

"Мой сын должен это знать, потому что пока мой сын жив, это значит, что какой-то украинский военный за это отдает свою жизнь. Мои дети гордятся Украиной, очень гордятся. Они питают искреннюю надежду на нашу победу", – сказал Зеленский.

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