Зеленский жестко отреагировал на петицию и призывы разрешить мужчинам выезд из страны

Владимир Зеленский заявил, что не до конца понимает, кому адресуют петицию об отмене запрета для мужчин призывного возраста на выезд из страны.

Соответствующее заявление украинский лидер сделал во время брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой. Польский лидер прибыл в Киев с официальным визитом.

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Я не до конца понимаю, к кому эта петиция. Ко мне или, может, эта петиция должна адресоваться родителям воинов, которые защитили ценой своей жизни Украину. Когда сегодня от 50 до 100 человек могут погибать у нас на самом сложном направлении, на направлении Востока,

– заявил Зеленский.

Президент заявил, что эти воины защищают украинскую независимость, о которой все так говорят в мире. Зеленский подчеркнул: он считает, что эта петиция – не совсем к нему. Это, если говорить по-человечески.

Если же говорить по закону, отметил украинский лидер, у власти есть несколько дней, чтобы рассматривать любую петицию. Независимо от того, нравится ли она президенту или не нравится. Ибо закон – один для всех.