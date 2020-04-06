Зеленский по телефону поговорил с Помпео о пандемии: детали разговора
Президент Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре обсудили вопросы противодействия коронавирусу. Зеленский, в частности, поблагодарил за 1,2 миллиона долларов поддержки от США для борьбы с COVID-19 и пожелал гражданам страны скорейшего выздоровления.
Сейчас США занимают первое место в мире по количеству подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. В стране также высока смертность от осложнений, что вызывает COVID-19.
Владимир Зеленский выразил поддержку Соединенным Штатам в борьбе с пандемией и соболезнования американцам, потерявшим близких. Глава государства пожелал скорейшего выздоровления больным. Об этом информирует пресс-центр Офиса Президента.
США сейчас в эпицентре борьбы с пандемией. Разделяю боль тысяч американцев, потерявших близких, искренне желаю скорейшего выздоровления тем, кто сейчас борется с болезнью. Уверен, что США успешно пройдут через эти испытания. Желаю вам крепкого здоровья,
– подчеркнул он.
Президент поблагодарил американскую сторону за выделение целевой помощи Украине для борьбы с коронавирусом.
"Благодарен США за выделение целевой помощи, 1,2 миллиона долларов, на борьбу с коронавирусом", – отметил Владимир Зеленский.
Кроме того, политики обсудили возможности получения Украиной от Соединенных Штатов кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики.
Речь идет о дополнении к ресурсам, которые Украина планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнеров.
Президент выразил отдельную благодарность США за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за последовательную санкционную политику в отношении России. Кроме того, глава государства проинформировал Помпео о ситуации на Донбассе и выполнении договоренностей после встречи в нормандском формате.
Коротко про коронавирус в США:
- По состоянию на 6 апреля в США коронавирусом заболели более 337 тысяч человек, более 9 600 – умерли.
- В стране объявлена чрезвычайная ситуация.
- В штат Нью-Йорк, эпицентр заболевания, введены войска, туда же пригласили дополнительных медиков и медсестер.
- В Нью-Йорке размещены временные и мобильные морги – впервые с 11 сентября 2001 года.
- Правительство США раздаст каждой семье по 3 тысячи долларов из-за коронавируса. В целом "антикоронавирусный" бюджет страны, подписанный Трампом, составляет более 2 трлн долларов.
- Мероприятия по борьбе с коронавирусом заставляют предприятия закрываться по всей стране, оставляя миллионы людей без работы.
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