Зеленский по телефону поговорил с Помпео о пандемии: детали разговора

Президент Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре обсудили вопросы противодействия коронавирусу. Зеленский, в частности, поблагодарил за 1,2 миллиона долларов поддержки от США для борьбы с COVID-19 и пожелал гражданам страны скорейшего выздоровления.

Сейчас США занимают первое место в мире по количеству подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. В стране также высока смертность от осложнений, что вызывает COVID-19.

Владимир Зеленский выразил поддержку Соединенным Штатам в борьбе с пандемией и соболезнования американцам, потерявшим близких. Глава государства пожелал скорейшего выздоровления больным. Об этом информирует пресс-центр Офиса Президента.

США сейчас в эпицентре борьбы с пандемией. Разделяю боль тысяч американцев, потерявших близких, искренне желаю скорейшего выздоровления тем, кто сейчас борется с болезнью. Уверен, что США успешно пройдут через эти испытания. Желаю вам крепкого здоровья,

– подчеркнул он.

Президент поблагодарил американскую сторону за выделение целевой помощи Украине для борьбы с коронавирусом.

"Благодарен США за выделение целевой помощи, 1,2 миллиона долларов, на борьбу с коронавирусом", – отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, политики обсудили возможности получения Украиной от Соединенных Штатов кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики.

Речь идет о дополнении к ресурсам, которые Украина планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнеров.

Президент выразил отдельную благодарность США за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за последовательную санкционную политику в отношении России. Кроме того, глава государства проинформировал Помпео о ситуации на Донбассе и выполнении договоренностей после встречи в нормандском формате.

Коротко про коронавирус в США: