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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Зеленський телефоном поговорив із Помпео про пандемію COVID-19: деталі розмови

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      Зеленський телефоном поспілкувався з Помпео / Ілюстративне фото

      Президент Володимир Зеленський і державний секретар США Майк Помпео у телефонній розмові обговорили питання протидії коронавірусу. Зеленський, зокрема, подякував за 1,2 мільйони доларів підтримки від США для боротьби з COVID-19 та побажав громадянам країни якнайшвидшого одужання.

      Наразі США посідають перше місце у світі за кількістю підтверджених випадків коронавірусної інфекції. У країні також висока смертність від ускладнень, що спричиняє COVID-19.

      Зверніть увагу Трамп побачив "світло в кінці тунелю", незважаючи на високу смертність від коронавірусу

      Володимир Зеленський висловив підтримку Сполученим Штатам у боротьбі з пандемією та співчуття американцям, які втратили близьких. Глава держави побажав якнайшвидшого одужання хворим. Про це інформує пресцентр Офісу Президента.

      США зараз в епіцентрі боротьби з пандемією. Поділяю біль тисяч американців, які втратили близьких, щиро бажаю якнайшвидшого одужання тим, хто зараз бореться з хворобою. Впевнений, що США успішно пройдуть через ці випробування. Бажаю вам міцного здоров’я,
      – наголосив він.

      Президент подякував американській стороні за виділення цільової допомоги Україні для боротьби з коронавірусом.

      "Вдячний США за виділення цільової допомоги, 1,2 мільйона доларів, на боротьбу з коронавірусом", – зазначив Володимир Зеленський.

      Окрім того, політики обговорили також можливості отримання Україною від Сполучених Штатів кредитних гарантій, необхідних для стабілізації економіки.

      Йдеться про додаток до ресурсів, які Україна планує отримати від МВФ, Світового банку та інших іноземних партнерів.

      Президент висловив окрему подяку США за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за послідовну санкційну політику щодо Росії. Окрім того, глава держави проінформував Помпео про ситуацію на Донбасі та виконання домовленостей після зустрічі у нормандському форматі.

      Коротко про коронавірус у США:

      • Станом на 6 квітня у США на коронавірус захворіли понад 337 тисяч осіб, більше ніж 9 600 – померли.
      • В країні оголошено надзвичайну ситуацію.
      • У штат Нью-Йорк, епіцентр захворювання, введено війська, туди ж запросили додаткових медиків та медсестер.
      • У Нью-Йорку розміщено тимчасові та мобільні морги – вперше з 11 вересня 2001 року.
      • Уряд США роздасть кожній родині по 3 тисячі доларів через коронавірус. Загалом "антикоронавірусний" бюджет країни, підписаний Трампом, становить понад 2 трильйони доларів.
      • ​Заходи щодо боротьби з коронавірусом змушують підприємства закриватися по всій країні, залишаючи мільйони людей без роботи.
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Офіс Президента Майк Помпео Новини США Володимир Зеленський Новини політики
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