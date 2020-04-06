Трамп побачив "світло в кінці тунелю", незважаючи на високу смертність від коронавірусу

Глава Білого дому Дональд Трамп сказав, що бачить "світло у кінці тунелю" під час боротьби з COVID-19. Незважаючи на це, кількість заражених коронавірусом в США стрімко зростає.

Дональд Трамп на пресконференції в Білому домі назвав "хорошим знаком" те, що в штаті Нью-Йорк знизилась смертність від коронавірусу. Президент США впевнений, що у майбутньому американці зможуть пишатись своїми діями.

До теми Тимчасові морги і нестача обладнання: світові ЗМІ про COVID-19 у США

Оптимізм президента не розділяють медичні експерти, які кажуть, що цей тиждень буде важчим за попередній – коли померли майже 5 тисяч американців. Після додаткових запитань Трамп таки визнав, що труднощі – все ще попереду.

Ми всі повинні досягти певної точки, і ця точка стане жахливою щодо кількості смертей. Але це також момент, коли все починає змінюватися,

– пояснив Трамп.

Коронавірус у США

Станом на 6 квітня у США на коронавірус захворіли понад 337 тисяч осіб , більше ніж 9 600 – померли.

, більше ніж – померли. В країні оголошено надзвичайну ситуацію.

У штат Нью-Йорк, епіцентр захворювання, введено війська, туди ж запросили додаткових медиків та медсестер.

У Нь ю-Йорку розміщено тимчасові та мобільні морги – вперше з 11 вересня 2001 року.

Уряд США роздасть кожній родині по 3 тисячі доларів через коронавірус. Загалом "антикоронавірусний" бюджет країни, підписаний Трампом, становить понад 2 трильйони доларів.

​Заходи щодо боротьби з коронавірусом змушують підприємства закриватися по всій країні, залишаючи мільйони людей без роботи.

Загалом у світі коронавірусом інфікувались понад 1,2 мільйона осіб, майже 70 тисяч випадків – летальні.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу