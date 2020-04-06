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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Трамп побачив "світло в кінці тунелю", незважаючи на високу смертність від коронавірусу

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      Трамп вважає, що у майбутньому американці пишатимуться своїми діями / Vox

      Глава Білого дому Дональд Трамп сказав, що бачить "світло у кінці тунелю" під час боротьби з COVID-19. Незважаючи на це, кількість заражених коронавірусом в США стрімко зростає.

      Дональд Трамп на пресконференції в Білому домі назвав "хорошим знаком" те, що в штаті Нью-Йорк знизилась смертність від коронавірусу. Президент США впевнений, що у майбутньому американці зможуть пишатись своїми діями.

      До теми Тимчасові морги і нестача обладнання: світові ЗМІ про COVID-19 у США

      Оптимізм президента не розділяють медичні експерти, які кажуть, що цей тиждень буде важчим за попередній – коли померли майже 5 тисяч американців. Після додаткових запитань Трамп таки визнав, що труднощі – все ще попереду.

      Ми всі повинні досягти певної точки, і ця точка стане жахливою щодо кількості смертей. Але це також момент, коли все починає змінюватися,
      – пояснив Трамп.

      Коронавірус у США

      • Станом на 6 квітня у США на коронавірус захворіли понад 337 тисяч осіб, більше ніж 9 600 – померли.
      • В країні оголошено надзвичайну ситуацію.
      • У штат Нью-Йорк, епіцентр захворювання, введено війська, туди ж запросили додаткових медиків та медсестер.
      • У Нью-Йорку розміщено тимчасові та мобільні морги вперше з 11 вересня 2001 року.
      • Уряд США роздасть кожній родині по 3 тисячі доларів через коронавірус. Загалом "антикоронавірусний" бюджет країни, підписаний Трампом, становить понад 2 трильйони доларів.
      • ​Заходи щодо боротьби з коронавірусом змушують підприємства закриватися по всій країні, залишаючи мільйони людей без роботи.

      Загалом у світі коронавірусом інфікувались понад 1,2 мільйона осіб, майже 70 тисяч випадків – летальні.

      Коронавірус у цифрах
      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус в Україні Дональд Трамп Новини США
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