Тимчасові морги і нестача обладнання: світові ЗМІ про COVID-19 у США

Минуло понад два місяці з моменту діагностування першого випадку коронавірусу в США. Відтоді спалах поширився по всій країні і наразі Штати є світовим епіцентром пандемії, випередивши Китай за кількістю тих, хто захворів. Станом на 4 квітня тут зафіксували понад 277 тисяч випадків COVID-19, померли – понад 7 тисяч осіб.

Коронавірус у США: що роблять правильно і де припустилися помилки

Хоча у Штатах ще не настав пік спалаху COVID-19, вже стали очевидними як сильні сторони системи охорони здоров’я країни, так і "промахи" у боротьбі з вірусом. ВВС аналізує, які саме.

Поховальна індустрія США Як погіршується ситуація з коронавірусом

Помилки

Нестача медичного постачання

Маски, рукавички, халати та вентилятори. Медики та лікарні по всій країні, особливо в районах, які найбільше постраждали від пандемії, намагаються вирішити питання, необхідні для того, щоб допомогти ураженим вірусом та захистити медичних працівників.

Відсутність належних запасів змусила медичних працівників повторно використовувати існуючий санітарний одяг або створити власну імпровізовану передачу. Нестача вентиляторів викликає занепокоєння державних чиновників. Вони незабаром будуть змушені стояти перед вибором: хто отримуватиме життєзабезпечення, а хто – ні.

'I feel like a sheep going to slaughter': Nurses battling coronavirus demand more protective equipment pic.twitter.com/IYQhVZVLOL — The Independent (@Independent) April 3, 2020

Затримки випробувань

Проведення тестів на ранніх термінах – як це робилося, наприклад, у Південній Кореї та Сінгапурі – є ключем до контролю вірусних спалахів. Нездатність уряду США зробити це було критичною помилкою, що дуже ускладнило ситуацію.

Комплексне проведення тестів означає, що інфікованих пацієнтів можна виявити та ізолювати, обмеживши потребу в таких широких загальнодержавних обмеженнях, які зараз заморозили економіку США та призвели до мільйонів безробітних.

Різка зміна меседжів і політичні суперечки

На пресконференції 30 березня Дональд Трамп розповів про кепське становище нації. Його радники з питань охорони здоров’я підтвердили прогнози про щонайменше 100 000 смертей від вірусу в Америці, навіть при нинішніх заходах обмеження.

Я хочу, щоб кожен американець був готовий до тяжких днів, що чекають на нас попереду,

– сказав Трамп.

Однак ці зауваження президента суворо контрастували із його ж заявами ще тижнем раніше, коли він висловив сподівання, що США можуть почати відкривати бізнес до Великодня. А у січні та лютому, коли спалах спустошив китайське виробництво, Трамп неодноразово знижував загрозу для Штатів.

Американський лідер також увесь час активно воював з губернаторами демократичних штатів, критикуючи та принижуючи їх у Twitter.

Невдачі в соціальному дистанціюванні

Студенти коледжів на весняних канікулах заполонили пляжі Флориди. Жителі Нью-Йорка заповнили вагони метро. Церкви в Луїзіані продовжували приймати тисячі вірян, незважаючи на те, що пасторам загрожують відкриття кримінальних проваджень через порушення наказу, що обмежує масові зібрання. По всій країні є чимало прикладів того, що американці не звертають уваги на заклики працівників охорони здоров’я уникати тісних соціальних контактів.

Навіть кроки, зроблені з найкращих намірів, мали несприятливі наслідки. Зменшення кількості громадського транспорту, як у метро Нью-Йорка, можливо, призвело до переповнення поїздів та автобусів. Університети, які направляли студентів додому до їхніх родин, можливо, сприяли поширенню вірусу, повертаючи заражених людей у ​​міста, квартали та будинки, які ще не повністю закриті.

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Успіхи

Стимул Голіафа

Конгрес США прийняв законопроект про допомогу під час спалаху коронавірусу у розмірі 2 тисячі доларів. Він включав прямі грошові виплати багатьом американцям, розширену допомогу по безробіттю, допомогу медичним установам та іншим державним службам, підтримку найбільш постраждалих галузей. А також – кредити для малого та середнього бізнесу, які можуть бути "прощені", якщо власники уникнуть звільнень.

Дослідження інтелектуальної потужності

Коронавірус виявив недоліки в системі охорони здоров’я США. І це також може в кінцевому підсумку підкреслити силу національної інфраструктури досліджень та розробки ліків. Виробники фармацевтичних препаратів та медичні дослідники поспішають дізнатися більше про вірус, намагаючись розробити нові стратегії боротьби з пандемією. Одна компанія, наприклад, розробила новий тест, за допомогою якого можна майже негайно виявити людей, що переносять вірус.

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Державне керівництво

Федеральна система управління США, яка делегує широкі повноваження окремим штатам, виявилася і благом, і прокляттям водночас. У хороші часи це дозволяє місцевим лідерам окремо експериментувати з різними рішеннями публічної політики, випробовуючи кращі практики, які потім можуть бути застосовані у всій країні.

Однак у випадку смертельної пандемії реагування може бути неадекватним і призвести до смертних випадків. Губернатор кожного штату приймає рішення самостійно. Деякі приймають хороші та раціональні рішення, деякі – ні.

Лікарі змушені грати в Бога

Коли з гучномовця лунає "Команда 700" у лікарні одного з досить бідних районів Нью-Йорка, негайно потрібна "аварійна команда" – у когось зупиняється серце.

У звичайний час це може статися раз на тиждень. Зараз, протягом однієї 12-годинної зміни, дев'ять разів було оголошено команду "700", розповіла ВВС молода лікарка цього закладу. Жоден із пацієнтів не вижив.



Ілюстрація alirezapakdel_artist / Instagram

У лікарні, що має 282 ліжка, зараз розміщено понад 500 пацієнтів. Це – перша лікарня COVID-19 в країні, хоч і не була задекларована такою. Пацієнтів з іншими захворюваннями звідси вивезли. Ліжкомістя надають лише тим, хто задихається.

Половина пацієнтів тут не мають реєстрації і не розмовляють англійською. Вони працюють в ресторанах або покоївками у готелях. Заклики до соціального дистанціювання пройшли повз них.

Лікарка у свої "ранні 30" розповідає виданню, що стрес – дуже сильний. Майже всіх, кого привозить "швидка", потрібно підключати до апаратів штучної вентиляції легень. Це, як правило, робиться в реанімаційному відділенні. Але вони переповнені.



Ілюстрація alirezapakdel_artist / Instagram

Цим людям потрібні "пресори" – медикаменти, які будуть підтримувати артеріальний тиск. І це робота, яку зазвичай виконують медичні сестри. Але тут немає медсестер, які могли б цим займатися. Тож за це змушені братися працівники, які нетреновані.

Лікарка розповідає ВВС, що ще не встигла задуматися над масштабністю того, що відбувається: "Мабуть, це прийде пізніше. Зараз увага зосереджена на виконанні роботи".

Медичному закладу було надано вдвічі більше апаратів ШВЛ, ніж було тут спочатку, але їм вже потрібно більше. Не всі люди, які потребують допомоги, отримують її.

Найбільше тривоги викликає розподіл апаратів ШВЛ. Бачити людей, які помирають – не проблема, ми навчені боротися зі смертю. Проблема в тому, що ми відмовляємося від порятунку людей, чого зазвичай не робимо,

– розповіла лікарка.

Вона описала пацієнта, якого привезли з будинку пристарілих. Він уже був підключений до апарату ШВЛ. Його перспективи не були великими. Але все, що вона бачила перед собою, – це апарат, а не пацієнт: "Все, що я хотіла зробити, – це зняти апарат з нього. Я хотіла зняти його, щоб він врятував когось іншого".

Гра в Бога – це не те, що ця молода жінка сподівалася робити на цьому етапі своєї кар'єри.

Тимчасові морги та госпіталі в наметах

ТІМЕ починає статтю з розповіді про жительку Брукліна (Нью-Йорк) Алікс Монтелеоне, яка у вікно своєї квартири спостерігала, як поетапно команда працівників збирає тимчасовий морг. По-перше, вони припаркували холодильний причіп уздовж бордюру – білу коробку розміром з великий контейнер для доставки. Потім вони побудували дерев’яний пандус. Зрештою працівники спорудили стінку з тонких білих панелей, щоб перехожим не було видно тіла померлих.

Я все ще не можу повірити в те, що бачу,

– цитує видання жінку.

Розміщення тимчасових моргів у місті – відоме явище під час надзвичайних ситуацій. Це знаменує нову фазу пандемії COVID-19 для жителів Нью-Йорка – місто швидко стало епіцентром кризи. Найбільший тимчасовий морг займає намет, встановлений біля однієї з лікарень на Манхеттені. Всього у місті таких приміщень зараз щонайменше чотири. Це – лише пункти збору тіл, які забирають похоронні агентства для якомога швидшого поховання.



Один із тимчасових моргів у Нью-Йорку / Getty Images

Відповідно до протоколів на час пандемії у Нью-Йорку, розміщення тимчасових моргів стає необхідним, коли кількість загиблих перевищує 200 на день – це більше, ніж ресурси лікарень для безпечного зберігання тіл. Минулого тижня Нью-Йорк перейшов цей поріг. Це спричинило новий "рівень мобілізації" в місті – третій з шести.

План, розроблений у 2008 році для підготовки до руйнівної пандемії грипу, передбачає набагато більш драматичні заходи "управління масовими летальними випадками", якщо вірус продовжить поширюватися. Зокрема, місто повинно скласти договори з кладовищами, на яких можуть розміщуватися тимчасові масові поховання. План останніх детально описано: "Десять тіл у трунах розміщують уздовж у довгій вузькій ділянці в землі".



Також було обладнано низку тимчасових лікарень – як у приміщеннях, які не використовуються через карантин, так і у великих наметах. Зокрема, кожен, хто прогулювався Центральним парком, міг спостерігати за польовою лікарнею, встановленою на газонах, щоб зменшити навантаження у медичних закладах. Крім того, "плавучий госпіталь" ВМС причалив у Нью-Йорку, щоб прийняти ще більше пацієнтів.



Госпіталь ВМС США / Getty Images

Рівень безробіття зростає

У нинішній ситуації кількість американців, які подали заявки на отримання допомоги по безробіттю, зросла до 6,65 мільйона осіб за тиждень (до 28 березня), пише Al Jazeera. Заходи щодо боротьби з коронавірусом змушують підприємства закриватися по всій країні, залишаючи мільйони людей без роботи. Рекордний бум у кількості створених робочих місць у країні фактично зійшов нанівець.

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Економісти очікують, що кількість людей, які подають заявки на виплати по безробіттю, продовжуватиме зростати. Пакет допомоги на боротьбу з COVID-19 на 2,2 трлн. доларів зараз дає безробітним 600 доларів на тиждень. Попередня середня виплата допомоги по безробіттю становила приблизно 385 доларів на особу на місяць.

Проте експерти видання зазначають: попередній прогноз, що рівень безробіття досягне максимального рівня 12,5% і 14 мільйонів залишаться без роботи, зараз виглядають трохи оптимістично.



Чому варто залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу