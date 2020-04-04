Временные морги и нехватка оборудования: мировые СМИ о COVID-19 в США

Прошло более двух месяцев с момента диагностирования первого случая коронавируса в США. С тех пор вспышка распространилась по всей стране и сейчас Штаты являются мировым эпицентром пандемии, опередив Китай по количеству заболевших. По состоянию на 4 апреля здесь зафиксировали более 277 тысяч случаев COVID-19, умерло – более 7 тысяч человек.

Коронавирус в США: что делают правильно и где допущены ошибки

Хотя в Штатах еще не наступил пик вспышки COVID-19, уже стали очевидны как сильные стороны системы здравоохранения страны, так и "промахи" в борьбе с вирусом. ВВС анализирует, какие именно.

Похоронная индустрия США Как ухудшается ситуация с коронавирусом

Ошибки

Нехватка медицинского снабжения

Маски, перчатки, халаты и вентиляторы. Медики и больницы по всей стране, особенно в районах, наиболее пострадавших от пандемии, пытаются решить вопросы, необходимые для того, чтобы помочь пораженным вирусом и защитить медицинских работников.

Отсутствие надлежащих запасов заставило медицинских работников повторно использовать существующую санитарную одежду или создать собственную импровизированную передачу. Недостаток вентиляторов вызывает беспокойство государственных чиновников. Они вскоре будут вынуждены стоять перед выбором: кто будет получать жизнеобеспечение, а кто – нет.

'I feel like a sheep going to slaughter': Nurses battling coronavirus demand more protective equipment pic.twitter.com/IYQhVZVLOL — The Independent (@Independent) April 3, 2020

Задержки испытаний

Проведение тестов на ранних сроках – как это делалось, например, в Южной Корее и Сингапуре – является ключом к контролю вирусных вспышек. Неспособность правительства США сделать это было критической ошибкой, что очень усложнило ситуацию.

Комплексное проведение тестов означает, что инфицированных пациентов можно обнаружить и изолировать, ограничив потребность в таких широких общегосударственных ограничениях, которые сейчас заморозили экономику США и привели к миллионам безработных.

Резкая смена месседжей и политические споры

На пресс-конференции 30 марта Дональд Трамп рассказал о скверном положении нации. Его советники по вопросам здравоохранения подтвердили прогнозы про минимум 100 000 смертей от вируса в Америке, даже при нынешних мероприятиях ограничения.

Я хочу, чтобы каждый американец был готов к тяжким дням, что ждут нас впереди,

– сказал Трамп.

Однако эти замечания президента строго контрастировали с его же заявлениями еще неделей ранее, когда он выразил надежду, что США могут начать открывать бизнес к Пасхе. А в январе и феврале, когда вспышка опустошил китайское производство, Трамп неоднократно снижал угрозу для Штатов.

Американский лидер также все время активно воевал с губернаторами демократических штатов, критикуя и унижая их в Twitter.

Неудачи в социальном дистанцировании

Студенты колледжей на весенних каникулах заполонили пляжи Флориды. Жители Нью-Йорка заполнили вагоны метро. Церкви в Луизиане продолжали принимать тысячи верующих, несмотря на то, что пасторам угрожают открытия уголовных производств за нарушение приказа, ограничивающего массовые собрания. По всей стране есть немало примеров того, что американцы не обращают внимания на призывы работников здравоохранения избегать тесных социальных контактов.

Даже шаги, предпринятые из лучших намерений, имели неблагоприятные последствия. Уменьшение количества общественного транспорта, как в метро Нью-Йорка, возможно, привело к переполнению поездов и автобусов. Университеты, которые направляли студентов домой к их семьям, возможно, способствовали распространению вируса, возвращая зараженных людей в города, кварталы и дома, которые еще не полностью закрыты.

Читайте также Аппараты ИВЛ от Илона Маска могут навредить: почему и что с ними не так

Успехи

Стимул Голиафа

Конгресс США принял законопроект о помощи во время вспышки коронавируса в размере 2 тысячи долларов. Он включал прямые денежные выплаты многим американцам, расширенную помощь по безработице, помощь медицинским учреждениям и другим государственным службам, поддержку наиболее пострадавших отраслей. А также – кредиты для малого и среднего бизнеса, которые могут быть "прощены", если владельцы избегут увольнений.

Исследование интеллектуальной мощности

Коронавирус выявил недостатки в системе здравоохранения США. И это также может в конечном итоге подчеркнуть силу национальной инфраструктуры исследований и разработки лекарств. Производители фармацевтических препаратов и медицинские исследователи спешат узнать больше о вирусе, стараясь разработать новые стратегии борьбы с пандемией. Одна компания, например, разработала новый тест, с помощью которого можно почти немедленно обнаружить людей, переносящих вирус.

К теме В США прошли первые тестирования вакцины против коронавируса: какие результаты

Государственное руководство

Федеральная система управления США, которая делегирует широкие полномочия отдельным штатам, оказалась и благом, и проклятием одновременно. В хорошие времена это позволяет местным лидерам отдельно экспериментировать с различными решениями публичной политики, испытывая лучшие практики, которые затем могут быть применены во всей стране.

Однако в случае смертельной пандемии реагирование может быть неадекватным и привести к смертным случаям. Губернатор каждого штата принимает решение самостоятельно. Некоторые принимают хорошие и рациональные решения, некоторые – нет.

Врачи вынуждены играть в Бога

Когда из громкоговорителя раздается "Команда 700" в больнице одного из довольно бедных районов Нью-Йорка, немедленно нужна "аварийная команда" – у кого-то останавливается сердце.

В обычное время это может произойти раз в неделю. Сейчас, в течение одной 12-часовой смены, девять раз был объявлена команда "700", рассказала ВВС молодая врач этого заведения. Ни один из пациентов не выжил.



Иллюстрация alirezapakdel_artist / Instagram

В больнице, имеющей 282 кровати, сейчас размещено более 500 пациентов. Это – первая больница COVID-19 в стране, хоть и не была задекларирована такой. Пациентов с другими заболеваниями отсюда вывезли. Кровати предоставляют только тем, кто задыхается.

Половина пациентов здесь не имеют регистрации и не разговаривают на английском. Они работают в ресторанах или горничными в отелях. Призывы к социальному дистанцированию прошли мимо них.

Врач в свои "ранние 30" рассказывает изданию, что стресс – очень сильный. Почти всех, кого привозит "скорая", нужно подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких. Это, как правило, делается в реанимационном отделении. Но они переполнены.



Иллюстрация alirezapakdel_artist / Instagram

Этим людям нужны "прессоры" – медикаменты, которые будут поддерживать артериальное давление. И это работа, которую обычно выполняют медицинские сестры. Но здесь нет медсестер, которые могли бы этим заниматься. Поэтому за это вынуждены браться работники, которые нетренированны.

Врач рассказывает ВВС, что еще не успела задуматься над масштабностью происходящего: "Видимо, это придет позже. Сейчас внимание сосредоточено на выполнении работы".

Медицинскому учреждению было предоставлено вдвое больше аппаратов ИВЛ, чем было здесь сначала, но им уже нужно больше. Не все люди, которые нуждаются в помощи, получают ее.

Больше всего тревоги вызывает деление аппаратов ИВЛ. Видеть людей, которые умирают – не проблема, мы научены бороться со смертью. Проблема в том, что мы отказываемся от спасения людей, чего обычно не делаем,

– рассказала врач.

Она описала пациента, которого привезли из дома престарелых. Он уже был подключен к аппарату ИВЛ. Его перспективы не были большими. Но все, что она видела перед собой, – это аппарат, а не пациент: "Все, что я хотела сделать, – это снять аппарат с него. Я хотела снять его, чтобы он спас кого-то другого".

Игра в Бога – это не то, что эта молодая женщина надеялась делать на этом этапе своей карьеры.

Временные морги и госпитали в палатках

ТІМЕ начинает статью с рассказа про жительницу Бруклина (Нью-Йорк) Аликс Монтелеоне, которая в окно своей квартиры наблюдала, как поэтапно команда работников собирает временный морг. Во-первых, они припарковали холодильный прицеп вдоль бордюра – белую коробку размером с большой контейнер для доставки. Потом они построили деревянный пандус. В конце концов работники соорудили стенку из тонких белых панелей, чтобы прохожим не было видно тела умерших.

Я все еще не могу поверить в то, что вижу,

– цитирует издание женщину.

Размещение временных моргов в городе – известное явление во время чрезвычайных ситуаций. Это знаменует новую фазу пандемии COVID-19 для жителей Нью-Йорка – город быстро стал эпицентром кризиса. Наибольший временный морг занимает шатер, установленный возле одной из больниц на Манхэттене. Всего в городе таких помещений сейчас минимум четыре. Это – только пункты сбора тел, которые забирают похоронные агентства для скорейшего захоронения.



Один из временных моргов в Нью-Йорке / Getty Images

Согласно протоколам на время пандемии в Нью-Йорке, размещения временных моргов становится необходимым, когда количество погибших превышает 200 в день – это больше, чем ресурсы больниц для безопасного хранения тел. На прошлой неделе Нью-Йорк перешел этот порог. Это повлекло новый "уровень мобилизации" в городе – третий из шести.

План, разработанный в 2008 году для подготовки к разрушительной пандемии гриппа, предусматривает гораздо более драматические меры "управление массовыми летальными случаями", если вирус продолжит распространяться. В частности, город должен составить договоры с кладбищами, на которых могут размещаться временные массовые захоронения. План последних подробно описано: "Десять тел в гробах размещают вдоль в длинном узком участке в земле".



Также был оборудован ряд временных больниц – как в помещениях, которые не используются из-за карантина, так и в больших палатках. В частности, каждый, кто прогуливался по Центральному парку, мог наблюдать за полевой больницей, установленной на газонах, чтобы уменьшить нагрузки в медицинских учреждениях. Кроме того, "плавучий госпиталь" ВМС причалил в Нью-Йорке, чтобы принять еще больше пациентов.



Госпиталь ВМС США / Getty Images

Уровень безработицы растет

В нынешней ситуации количество американцев, которые подали заявки на получение пособия по безработице, выросло до 6,65 миллиона человек за неделю (до 28 марта), пишет Al Jazeera. Мероприятия по борьбе с коронавирусом заставляют предприятия закрываться по всей стране, оставляя миллионы людей без работы. Рекордный бум в количестве созданных рабочих мест в стране фактически сошел на нет.

Читайте также Фондовые рынки стремительно падают на фоне экономического спада в мире

Экономисты ожидают, что количество людей, подающих заявки на выплаты по безработице, будет продолжать расти. Пакет помощи на борьбу с COVID-19 на 2,2 трлн. долларов сейчас дает безработным 600 долларов на неделю. Предыдущая средняя выплата пособия по безработице составляла примерно 385 долларов на человека в месяц.

Однако эксперты издания отмечают: предварительный прогноз, что уровень безработицы достигнет максимального уровня 12,5% и 14 миллионов останутся без работы, сейчас выглядят несколько оптимистично.



Почему стоит оставаться дома / Инфографика 24 канала