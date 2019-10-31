Зеленский анонсировал проведение совместных учений Украины и НАТО в Черном море

Украина и НАТО проведут совместные учения в Черном море. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Информации о дате их проведения пока нет.

Да, на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский заявил, что Украина и Североатлантический альянс проведут совместные учения в Черном море. Однако точной даты пока названо не было.

Зеленский также отметил необходимость сотрудничества с НАТО в вопросе кибербезопасности.

Смотрите видео пресс-конференции Зеленского и Столтенберга в Киеве:

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал переход украинской армии на стандарты НАТО и военное образование главными приоритетами нового формата сотрудничества с Альянсом.

31 октября в Киеве состоялась совместная пресс-конференция генсека Йенса Столтенберга и президента Владимира Зеленского после заседания комиссии Украина – НАТО. Североатлантический совет находится в Украине с официальным визитом 30-31 октября.

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Курс Украины на НАТО и ЕС закреплен в Конституции государства. За такое решение в феврале проголосовал предыдущий состав, а тогдашний глава государства Петр Порошенко подписал соответствующие изменения.

Сколько граждан поддерживают вступление Украины в НАТО / Инфографика 24 канала

Что означают изменения в Конституции относительно ЕС и НАТО?Закон о стратегическом курсе Украины относительно приобретения полноправного членства в Евросоюзе и НАТО не определяет четких дат или шагов для вступления в Альянс или Союз. Он четко прописывает, что евроатлантический курс Украины необратим. Поэтому любые попытки политиков изменить курс Украины в направлении России будут трактоваться исключительно как нарушение Конституции Украины.