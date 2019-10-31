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      Зеленский был готов к решению Дании по "Северному потоку-2"

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      Северный поток-2
      Северный поток-2 / 24 канал

      Украина была готова к тому, что Дания согласится на строительство "Северного потока-2".

      Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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      Зеленский отметил, что строительство этого газопровода усиливает Россию и ослабляет Европу.

      Строительство "Северного потока-2" – это вопрос не только энергетической безопасности, это вопрос геополитический. Я вам скажу откровенно, что это усиливает Россию и ослабляет Европу. Моя точка зрения, и не только моя, нашего правительства, мы понимали, что так может произойти. Если бы это зависело только от меня, то Дания не подтвердила бы,
      – заявил он.


      Маршрут газопровода "Северный поток-2" / карта

      Почему "Северный поток-2" угрожает Украине?Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.

      Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.

      blog_ava
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      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Северный поток-2 Рынок газа Газовый конфликт Газ
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