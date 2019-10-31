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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Зеленський був готовий до рішення Данії по "Північному потоку-2"

      1407 Читать новость на русском
      Північний потік-2
      Північний потік-2 / 24 канал

      Україна була готова до того, що Данія погодиться на будівництво "Північного потоку-2".

      Про це заявив український президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

      Читайте також: Потрібні санкції, – Нафтогаз відреагував на згоду Данії щодо будівництва "Північного потоку-2"

      Зеленський наголосив, що будівництво цього газопроводу посилює Росію та послаблює Європу.

      Будівництво "Північного потоку-2" - це питання не тільки енергетичної безпеки, це питання геополітичне. Я вам скажу відверто, що це посилює Росію та послаблює Європу. Моя точка зору, і не тільки моя, нашого уряду, ми розуміли, що так може відбутися. Якби це залежало тільки від мене, то Данія не підтвердила би,
      – заявив він.


      Маршрут газопроводу "Північний потік-2" / карта

      Чому "Північний потік-2" загрожує Україні?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.

      Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.

       

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      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини України Газ Газовий конфлікт Північний потік-2 Новини політики Володимир Зеленський Ринок газу
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