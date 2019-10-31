Зеленський анонсував проведення спільних навчань України та НАТО у Чорному морі

Україна та НАТО проведуть спільні навчання у Чорному морі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Інформації щодо дати їх проведення наразі немає.

Так, на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленський заявив, що Україна та Північноатлантичний альянс проведуть спільні навчання у Чорному морі. Проте точної дати наразі названо не було.

Зеленський також наголосив на необхідності співпраці з НАТО у питанні кібербезпеки.

Дивіться відео пресконференції Зеленського та Столтенберга у Києві:

Раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк назвав перехід української армії на стандарти НАТО і військову освіту головними пріоритетами нового формату співпраці з Альянсом.

31 жовтня у Києві відбулася спільна пресконференція генсека Єнса Столтенберга та президента Володимира Зеленського після засіданні комісії Україна – НАТО. Північноатлантична рада перебуває в Україні з офіційним візитом 30-31 жовтня.

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Курс України в НАТО і ЄС є закріпленим у Конституції держави. За таке рішення у лютому проголосував попередній склад парламенту, а тодішній глава держави Петро Порошенко підписав відповідні зміни.



Скільки громадян підтримують вступ України до НАТО / Інфографіка 24 каналу

Що означають зміни до Конституції щодо ЄС та НАТО?Закон про стратегічний курс України щодо набуття повноправного членства у Євросоюзі та НАТО не визначає чітких дат чи кроків для вступу в Альянс чи Союз. Він чітко прописує, що євроатлантичний курс України є незворотним. Тому будь-які спроби політиків змінити курс України у напрямку Росії будуть трактуватися виключно як порушення Конституції України.