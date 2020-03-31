Зеленский действует эмоционально и ситуативно, – политолог о смене министров
Кроме рынка земли и принятия "антиколомойського" закона, нардепы успели сменить двух министров. Экс-чиновники пробыли на посту меньше месяца, после чего их сменили новоназначенные глава Минздрава Максим Степанов и глава Минфина Сергей Марченко.
Неожиданно для всех Верховная Рада даже не рассмотрела назначении Ольги Буславец на должность министра энергетики. Кандидатка пришла в Раду, но перед самым голосованием спикер парламента зачитал письмо от президента, где речь шла об исключении с повестки дня этого вопроса.
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По словам политолога Тараса Семенюка, подобные решения Зеленского выглядят несколько хаотичными. Об этом он отметил в комментарии 24 канала.
По мнению Семенюка, такое поведение свидетельствует о том, что президент ориентируется на чужое мнение.
Это свидетельствует вообще о том, что президент действует эмоционально, ситуативно. Ориентируется на то, что ему говорят на ухо,
– подчеркнул политолог.
Что известно о смене министров
► Главам Минздрава Илья Емец и глава Минфина Игорь Уманский – больше не министры. Они пробыли в кабмине Шмыгаля рекордные 26 дней и вроде бы по собственному желанию написали заявления на увольнение.
► Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала их отставке, но назначить новых с первого раза не смогла. Новых министров назначили только со второй попытки.
► Министром здравоохранения стал Максим Степанов – хирург по образованию и экс-глава Одесской ОГА.
► Министерство финансов возглавил Сергей Марченко, ранее он работал и в Министерстве финансов, в Государственной налоговой администрации и Секретариате Кабмина.
Кого из министров изменили / Инфографика 24 канала
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