Зеленський діє емоційно та ситуативно, – політолог про зміну міністрів

Крім ринку землі та ухвалення "антиколомойського" закону, нардепи встигли змінити двох міністрів. Експосадовці пробули на посаді менше місяця, після чого їх змінили новопризначені голова МОЗ Максим Степанов та голова Мінфіну Сергій Марченко.

Неочіковано для всіх Верховна Рада навіть не розглянула призначення Ольги Буславець на посаду міністра енергетики. Кандидатка прийшла у Раду, але перед самим голосуванням спікер парламенту зачитав лист від президента, де йшлося про виключення з порядку денного цього питання.

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За словами політолога Тараса Семенюка, подібні рішення Зеленського виглядають дещо хаотичними. Про це він зазначив в коментарі 24 каналу.

На думку Семенюка, така поведінка свідчить про те, що президент орієнтується на чужу думку.

Це свідчить взагалі про те, що президент діє емоційно, ситуативно. Орієнтується на те, що йому говорять на вухо,

– наголосив політолог.

Що відомо про зміну міністрів

► Головам МОЗ Ілля Ємець та голова Мінфіну Ігор Уманський – більше не міністри. Вони пробули у кабміні Шмигаля рекордні 26 днів і начебто за власним бажанням написали заяви на звільнення.

► Верховна Рада на позачерговому засіданні підтримала їхню відставку, але призначити нових з першого разу не змогла. Нових міністрів призначили лише з другої спроби.

► Міністром охорони здоров'я став Максим Степанов – хірург за освітою і ексглава Одеської ОДА.

► Міністерство фінансів очолив Сергій Марченко, раніше він працював і у Міністерстві фінансів, і у Державній податковій адміністрації та Секретаріаті Кабміну.



Кого з міністрів змінили / Інфографіка 24 каналу