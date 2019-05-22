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      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      "Зеленский действует, как Янукович": почему Рада провалила избирательные законопроекты президент

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      Новоизбранный президент созвал внеочередное заседание, чтобы парламентарии отменили мажоритарку и снизили проходной барьер. Впрочем, Рада резко и неожиданно начала отстаивать открытые избирательные списки, которые так и не смогли проголосовать во втором чтении за последние полтора года.

      Депутаты "Народного фронта" начали собирать подписи под жалобой в Конституционный суд – требовали признать незаконным указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.

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      Да и с самими законопроектами, которые подготовили в администрации президента, "что–то пошло не так". Однако парламентарии злорадствуют.

      Сам законопроект подали с нарушениями – в одном законе речь шла о публичных закупках, и избирательной системе.

      Депутаты уже сравнивают Зеленского с Януковичем

      Народные избранники показательно на камеры агрессивно начали обвинять во всех грехах Владимира Зеленского, который только 3 дня исполняет обязанности главы государства.

      Президент, который 2 дня назад клялся верности Конституции, топчется по ней ногами. Неконституционные действия привели к кризису в воюющей стране, который угрожает благосостоянию украинской семьи. Зеленский действует, как Янукович,
      – заявил глава фракции "Радикальная партия" Олег Ляшко.

      Зеленский хочет оставить закрытые списки

      Зеленский подал в Раду 2 предложения: отменить тендерные закупки для выборов и изменить избирательный кодекс. А в кодексе уменьшить проходной барьер с 3 до 5% и ликвидировать мажоритарную систему. Оставить только пропорциональную – но закрытую.

      Хотя еще в инаугурационной речи настаивал на открытых списках. Сейчас его советники объясняют, речь шла об избирательном кодексе, а не законопроекте. А в договоренностях с фракциями договорились мол о другом.

      Смотрите видео: коротко про инаугурацию Владимира Зеленского

      Хотя, из выступлений глав фракций создается впечатление, что во время вчерашних консультаций вообще ни о чем не договорились. Большинство выступающих, даже группа "Видродження", которую связывают с Игорем Коломойским – против внесенных президентом инициатив. И ратуют за открытые партийные списки, которые, впрочем, уже несколько лет сами не принимают.

      Пропорциональная система с закрытыми списками – это большая коррупция. Вот что говорит нам общественность, поэтому БПП не поддерживает, мы должны сосредоточиться на рассмотрении избирательного кодекса с открытыми списками,
      – отметил глава "БПП" Артур Герасимов.

      Еще несколько месяцев назад в самой фракции парламента говорили обратное и всячески от открытых списков отбивались. Лояльно относятся к президентским предложениям только в "Батькивщине" и "Самопомочи".

      Читайте также: У Зеленского прокомментировали проваленное голосование его законопроектов в Раде

      Еще на прошлой неделе в кулуарах депутаты сами склонялись к тому, чтобы провести выборы именно по такой модели, которую предложил Зеленский – отменить мажоритарку, а списки оставить закрытыми. Но после двухчасовых обсуждений даже не включили президентскую инициативу в повестку дня.

      Поэтому на выборы 21 июля Верховная Рада идет по старой схеме. А работать действующая Рада по закону должна  до того, пока не примут присягу новые избранники.

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      22 мая
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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Народный фронт Парламентские выборы 2019 Законодательство Олег Ляшко Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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