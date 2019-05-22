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      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      "Зеленський діє, як Янукович": чому Рада провалила виборчі законопроекти президента

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      Новообраний президент скликав позачергове засідання, аби парламентарі відмінили мажоритарку та знизили прохідний бар'єр. Утім, Рада різко і несподівано почала відстоювати відкриті виборчі списки, які так і не спромоглися проголосувати у другому читанні за останні півтора роки.

      Депутати "Народного фронту" почали збирати підписи під скаргою до Конституційного суду – вимагали визнати незаконним указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту.

      Читайте також: Рада провалила зміни до виборчого законодавства: перша реакція Зеленського

      Та і з самими законопроектами, які підготували в адміністрації президента, "щось пішло не так". Проте парламентарі зловтішаються.

      Проте законопроект подали з порушеннями – в одному законі йшлося і про публічні закупівлі, і виборчу систему.

      Депутати вже порівнюють Зеленського з Януковичем

      Народні обранці показово на камери агресивно почали звинувачувати в усіх гріхах Володимира Зеленського, який тільки 3 дні виконує обов'язки голови держави.

      Президент, який 2 дні тому клявся на вірність Конституції, топчеться по ній ногами. Неконституційні дії привели до кризи в воюючій країні, яка загрожує добробуту української сім'ї. Зеленський діє, як Янукович,
      – заявив голова фракції "Радикальна партія" Олег Ляшко.

      Зеленський хоче залишити закриті списки

      Зеленський подав в Раду 2 пропозиції: скасувати тендерні закупівля для виборів та змінити виборчий кодекс. Натомість у кодексі зменшити прохідний бар'єр з 3 до 5% і ліквідувати мажоритарну систему. Залишити лише пропорційну – але закриту.

      Хоча ще в інавгураційній промові наполягав на відкритих списках. Зараз його радники пояснюють, йшлося про виборчий кодекс, а не законопроект. А домовленостей з фракціями досягли мовляв про інше.

      Дивіться відео: коротко про інавгурацію Володимира Зеленського

      Хоча, з виступів голів фракцій складається враження, що під час вчорашніх консультацій взагалі ні про що не домовились. Більшість виступаючих, навіть група "Відродження", яку пов'язують з Ігорем Коломойським – проти внесених президентом ініціатив. І ратують за відкриті партійні списки, які, втім, вже кілька років самі ж не приймають.

      Пропорційна система з закритими списками – це велика корупція. Ось що говорить нам громадськість, тому БПП не підтримує, ми маєм зосередитись на розгляді виборчого кодексу з відкритими списками,
      – наголсив голова БПП Артур Герасимов.

      Ще кілька місяців тому в найбільшій фракції парламенту говорили протилежне і усіляко від відкритих списків відбивались. Лояльно ставляться до президентських пропозицій лише в "Батьківщині" та "Самопомочі".

      Читайте також: У Зеленського прокоментували провалене голосування його законопроектів у Раді

      Ще минулого тижня в кулуарах депутати самі схилялися до того, щоб провести вибори саме за такою моделлю, яку запропонував Зеленський – скасувати мажоритарку, а списки лишити закритими. Але після двогодинних обговорень навіть не включили президентську ініціативу до порядку денного.

      Тож на вибори 21 липня Верховна Рада йде за старою схемою. А працювати діюча Рада за законом має аж до того, поки не складуть присягу нові обранці.

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      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Верховна Рада Олег Ляшко Законодавство Парламентські вибори 2019 Народний фронт
      Джерело: 24 канал
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