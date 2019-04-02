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      Зеленский должен был просто оттянуть голоса у Вакарчука, если тот решит баллотироваться

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      Зеленский должен был просто оттянуть голоса у Вакарчука, если тот решит баллотироваться
      Зеленский должен был просто оттянуть голоса у Вакарчука, если тот решит баллотироваться / Фото из открытых источников

      Эксперты изначально не рассматривали Владимира Зеленского как "темную лошадку" этих выборов или джокера. Была версия, что он всего-навсего должен оттянуть голоса у Святослава Вакарчука, если тот решит баллотироваться.

      Об этом рассказала в своем видеоблоге "Политическая кухня" автор и журналистка Кристина Бердинских.

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      По ее словам, с тех пор, как партию официально зарегистрировали в Минюсте, актера и шоумена стали включать в разнообразные социологические опросы. "Еще несколько лет назад показывали, что у Зеленского, по сравнению с действующими политиками, высокий рейтинг доверия и низкий антирейтинг. По этому показателю с ним мог конкурировать разве что лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

      Эксперты изначально не рассматривали Зеленского как "темную лошадку" этих выборов или джокера. Была версия, что он всего навсего должен оттянуть голоса у Вакарчука, если тот решит баллотироваться. А когда Святослав Вакарчук решил не участвовать в президентских выборах, конкуренция за звание "нового лица" исчезла сама по себе,
      – отметила Бердинских.

      Журналистка добавила, что есть еще одна версия выдвижения Зеленского на пост президента – он должен показать просто хороший результат на президентских выборах. Это бы позволило партии "Слуга народа" затем повторить этот результат на парламентских выборах и зайти в Верховную Раду с каким-то количеством депутатов.

      "Но то, что Зеленский может стать одним из лидеров электоральных симпатий, кажется, его главные конкуренты, совсем не ожидали. Петр Порошенко и Юлия Тимошенко поливали друг друга грязью, а в то время Зеленский продолжал ездить по стране с концертами, записывать "Квартал 95" и дарить людям надежду на сказку и мечту", – заверила Кристина Бердинских.

      Видео выпуска видеоблога "Политическая кухня" с Кристиной Бердинськиз по 1 апреля 2019

       

       

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Владимир Зеленский Святослав Вакарчук
      Источник: 24 Канал
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