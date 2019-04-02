Зеленський мав просто відтягнути голоси у Вакарчука, якщо той вирішить балотуватися

Експерти спочатку не розглядали Володимира Зеленського як "темну конячку" цих виборів чи джокера. Була версія, що він всього-на-всього має відтягнути голоси у Святослава Вакарчука, якщо той вирішить балотуватися.

Про це розповіла у своєму відеоблозі "Політична кухня" авторка та журналістка Крістіна Бердинських.

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За її словами, відтоді, як партію офіційно зареєстрували у Мін'юсті, актора і шоумена стали включати у різноматіні соціологічні опитування. "Ще кілька років тому вони показували, що у Зеленського, у порівнянні з діючими політиками, високий рейтинг довіри і низький антирейтинг. За цим показником з ним міг конкурувати хіба що лідер рок-гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Експерти спочатку не розглядали Зеленського як "темну конячку" цих виборів чи джокера. Була версія, що він усього навсього має відтягнути голоси у Вакарчука, якщо той вирішить балотуватися. А коли Святослав Вакарчук вирішив не брати участі у президентських виборах, конкуренція за звання "нового обличчя" зникла сама собою,

– наголосила Бердинських.

Журналістка додала, що є ще одна версія висунення Зеленського на пост президента – він мав показати просто хороший результат на президентських виборах. Це б дало змогу партії "Слуга народу" потім повторити цей результат на парламентських виборах і зайти до Верховної Ради з якоюсь кількістю депутатів.

"Але те, що Зеленський може стати одним із лідерів електоральних симпатій, здається, його головні конкуренти, зовсім не очікували. Петро Порошенко і Юлія Тимошенко поливали один одного брудом, а у той час Зеленський продовжував їздити по країні з концертами, записувати "Квартал 95" і дарувати людям надію на казку і мрію", – запевнила Крістіна Бердинських.

Відео випуску відеоблогу "Політична кухня" з Крістіною Бердинськиз за 1 квітня 2019