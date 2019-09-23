Зеленский должен доказать, что не будет злоупотреблять властью ради помощи "дружкам",– Bloomberg

В Украине президент Владимир Зеленский даже популярнее Путина в России. Но сейчас ему грозит первый кризис с момента вступления в должность в мае. На кону его рейтинг как в родной стране, так и за рубежом.

Об этом говорится на сайте американского агентства Bloomberg.

Становится все очевиднее, что Коломойский рассчитывает при Зеленском вернуться "по-крупному". Но его возвращение будет означать преждевременный и бесславный конец предвыборным клятвам Зеленского, который обещал Украине новую жизнь.

При Порошенко Коломойский проиграл очень много. Кульминация ссоры Порошенко и Коломойского пришлась на конец 2016 года, когда Киев национализировал Приватбанк Коломойского, где хранили сбережения большинство украинцев.

Национализация обошлась правительству более чем в 6 миллиардов долларов, но ее поддержали международные финансовые институты. НБУ заявил, что акционеры банка – и в первую очередь Коломойский ограбили его на сумму в 5,5 миллиардов долларов, заставив выдавать невозвратные кредиты подставным компаниям. Обвинения подтвердились в расследовании американской компании по снижению рисков "Кролл" (Kroll) по заказу Национального банка.

Но когда президентское кресло светило уже Зеленскому, то Киевский суд вынес решение в пользу Коломойского. МВФ - крупнейший кредитор Украины, ответил пресс-релизом в защиту национализации 2016 года, и решение обжаловал Национальный банк, но Коломойский стоит на своем. После победы Зеленского 21 апреля он вернулся в Украину.

Впоследствии после этого с Валерией Гонтаревой, главой НБУ и ярой сторонницей национализации, начали происходить разные чудеса. В интервью она заявила, что получает угрозы от Коломойского и вынуждена скрываться в Лондоне. Впоследствии в августе на лондонской улице ее сбила машина, и она попала в больницу. Чуть позже дом Гонтаревой под Киевом сгорел. По вероятным причинам - поджог. Сама же Гонтарева считает, что за обоими инцидентами стоит Коломойский, но он свою причастность отрицает.

Зато в кабинете Зеленского Коломойский – желанный гость. 10 сентября он встретился с президентом и представителями администрации и правительства. По официальным данным, обсуждались забастовки на заводах Коломойского и тарифы на электроэнергию. Но во вторник "Файненшл таймс" сообщила со ссылкой на присутствующего на встрече премьер-министра Алексея Гончарука, что президент хочет договориться с Коломойским по Приватбанку.

"Я крайне приветствую всю риторику, направленную на поиск компромисса", – заявил Гончарук газете.

Премьер-министр спешно заявил в ответ на эту историю, что его правительство "тщательно изучает ситуацию с Приватбанком", но "никаких переговоров ни с кем не ведет".

Однако возвращение Коломойского в Киев, любопытные контакты с новой администрацией и приключения Гонтаревой складываются в цепочку, которая все сильнее может испортить Зеленскому репутацию.

Однако агентство пишет, что сейчас новому президенту везет. Причин – несколько: в Украине рекордный урожай зерна; укрепление позиции на энергетических переговорах с Россией; успешный обмен пленными с Москвой. Зеленский надеется, что его первые успехи и благие намерения его администрации затмят в глазах большинства избирателей вопросы Коломойского. Но любая сделка, которая или отменит национализацию Приватбанка или позволит Коломойскому сойти с крючка, не покрыв долговых обязательств, станет, как минимум, для большинства украинцев сигналом, что Зеленский ничем не отличается от бывших лидеров Украины.

Коломойский – не тот, кто охотно начнет играть по новым правилам, и уже только из-за этого Зеленскому и его назначенцам следует быть настороже и избегать с ним всяческих контактов. Украинская политика – кривая дорожка, и президент, и его команда и глазом не моргнут, как окажутся запятнанными не меньше предшественников,

– пишет Bloomberg.

Зеленский должен доказать, что не собирается злоупотреблять властью ради помощи дружкам и партнерам. Для начала следует перекрыть Коломойскому доступ и начать публичное расследование проблем Гонтаревой.