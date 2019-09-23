Зеленський має довести, що не буде зловживати владою задля допомоги "дружкам", – Bloomberg

В Україні президент Володимир Зеленський навіть популярніший за Путіна в Росії. Але зараз йому загрожує перша кризу з моменту вступу на посаду у травні. На кону його рейтинг як в рідній країні, так і за кордоном.

Про це йдеться на сайті американського агентства Bloomberg.

Стає все очевидніше, що Коломойський розраховує при Зеленському повернутися "по-крупному". Але його повернення буде означати передчасний і безславний кінець передвиборчим клятвам Зеленського, який обіцяв Україні нове життя.

При Порошенку Коломойський програв дуже багато. Кульмінація сварки Порошенка та Коломойського припала на кінець 2016 року, коли Київ націоналізував Приватбанк Коломойського, де зберігали заощадження більшість українців.

Націоналізація обійшлася уряду більш ніж в 6 мільярдів доларів, але її підтримали міжнародні фінансові інститути. НБУ заявив, що акціонери банку – і в першу чергу Коломойський – пограбували його на суму в 5,5 мільярдів доларів, змусивши видавати безповоротні кредити підставним компаніям. Обвинувачення підтвердилися у розслідуванні американської компанії щодо зниження ризиків "Кролл" (Kroll) на замовлення Національного банку.

Але коли президентське крісло світило вже Зеленському, то Київський суд виніс рішення на користь Коломойського. МВФ, найбільший кредитор України, відповів прес-релізом на захист націоналізації 2016 року, і рішення оскаржив Національний банк, але Коломойський стоїть на своєму. Після перемоги Зеленського 21 квітня він повернувся в Україну.

Згодом після цього з Валерією Гонтаревою, головою НБУ і ярою прихильницею націоналізації, почали відбуватися різні дива. В інтерв'ю вона заявила, що отримує від Коломойського загрози і змушена переховуватися в Лондоні. Згодом у серпні на лондонській вулиці її збила машина, і вона потрапила до лікарні. Трохи пізніше будинок Гонтаревої під Києвом згорів. З найімовірніших причин – підпал. Сама ж Гонтарева вважає, що за обома інцидентами стоїть Коломойський, але він свою причетність заперечує.

Зате у кабінеті Зеленського Коломойський – бажаний гість. 10 вересня він зустрівся з президентом та представниками адміністрації і уряду. За офіційними даними, обговорювалися страйки на заводах Коломойського і тарифи на електроенергію. Але у вівторок "Файненшл таймс" повідомила з посиланням на присутнього на зустрічі прем'єр-міністра Олексія Гончарука, що президент хоче домовитися з Коломойським щодо Приватбанку.

"Я вкрай вітаю усю риторику, спрямовану на пошук компромісу", – заявив Гончарук газеті.

Прем'єр-міністр спішно заявив у відповідь на цю історію, що його уряд "ретельно вивчає ситуацію з Приватбанком, але "ніяких переговорів ні з ким не веде".

Однак повернення Коломойського в Київ, відмінні контакти з новою адміністрацією і пригоди Гонтаревої складаються в ланцюжок, який все сильніше може зіпсувати Зеленському репутацію.

Проте агентство пише, що наразі новому президенту щастить. Причин – кілька: в Україні рекордний врожай зерна; зміцнення позиції на енергетичних переговорах з Росією; успішний обмін полоненими з Москвою. Зеленський сподівається, що його перші успіхи і благі наміри його адміністрації затьмарять в очах більшості виборців питання Коломойського. Але будь-яка угода, яка або скасує націоналізацію Приватбанку або дозволить Коломойському зійти з гачка, не покривши боргових зобов'язань, стане, як мінімум, для більшості українців сигналом, що Зеленський нічим не відрізняється від колишніх лідерів України.

Коломойський – не той, хто охоче почне грати за новими правилами, і вже тільки через це Зеленському і його призначенцям слід бути насторожі і уникати з ним всіляких контактів. Українська політика – крива доріжка, і президент, і його команда і оком не моргнуть, як виявляться заплямованими не менше попередників,

– пише Bloomberg.

Зеленський повинен довести, що не збирається зловживати владою заради допомоги дружків і партнерам. Для початку слід перекрити Коломойському доступ і почати публічне розслідування труднощів Гонтаревої.