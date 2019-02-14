Зеленский еще сам не знает, какой из него политик: мнение эксперта
Кандидат в президенты Владимир Зеленский только начинает свой путь политика. Но именно это - одна из причин, почему многие украинцы готовы проголосовать за него.
Такое мнение высказал в прямом эфире 24 канала политический обозреватель Леонид Швец.
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Эксперт отметил, что Зеленский является не только олицетворением условного кандидата "против всех", а также кандидата, который в яркой юмористической форме выражает то, что народ думает о политиках и политике.
Поэтому многие люди видят в нем того, кто думает, как народ. И этого достаточно, чтобы такие люди отдали Зеленскому свой голос,
– отметил Швец.
Политолог отдельно выделил острую тему отношений Коломойского и Зеленского, которому олигарх "предоставил в пользование канал "1+1".
"Может ли Коломойский что-то просить у Зеленского, если тот станет президентом? Просить у Зеленского в принципе трудно. Он – самодостаточный человек. Хотя пока что он сам не знает, каким политиком является. Он открывает себя, думаю, каждую неделю. Так же и Коломойский открывает для себя нового Зеленского", – сказал Швец.
Видео интервью Леонида Швеца 24 канала: