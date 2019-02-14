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      Зеленский еще сам не знает, какой из него политик: мнение эксперта

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      Владимир Зеленский только ступил на свой политический путь
      Владимир Зеленский только ступил на свой политический путь / radiosvoboda.org

      Кандидат в президенты Владимир Зеленский только начинает свой путь политика. Но именно это - одна из причин, почему многие украинцы готовы проголосовать за него.

      Такое мнение высказал в прямом эфире 24 канала политический обозреватель Леонид Швец.

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      Эксперт отметил, что Зеленский является не только олицетворением условного кандидата "против всех", а также кандидата, который в яркой юмористической форме выражает то, что народ думает о политиках и политике.

      Поэтому многие люди видят в нем того, кто думает, как народ. И этого достаточно, чтобы такие люди отдали Зеленскому свой голос,
      – отметил Швец.

      Политолог отдельно выделил острую тему отношений Коломойского и Зеленского, которому олигарх "предоставил в пользование канал "1+1".

      "Может ли Коломойский что-то просить у Зеленского, если тот станет президентом? Просить у Зеленского в принципе трудно. Он – самодостаточный человек. Хотя пока что он сам не знает, каким политиком является. Он открывает себя, думаю, каждую неделю. Так же и Коломойский открывает для себя нового Зеленского", – сказал Швец.

      Видео интервью Леонида Швеца 24 канала:

       

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Игорь Коломойский
      Источник: 24 канал
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