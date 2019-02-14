Зеленський ще сам не знає, який з нього політик: думка експерта

Кандидат у президенти Володимир Зеленський тільки починає свій шлях політика. Але саме це – одна з причин, чому багато українців готові проголосувати за нього.

Таку думку висловив у прямому ефірі 24 каналу політичний оглядач Леонід Швець.

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Експерт зауважив, що Зеленський є не лише уособленням умовного кандидата "проти всіх", а й також кандидата, який у яскравій гумористичній формі висловлює те, що народ думає про політиків і політику.

Тому багато людей вбачають у ньому того, хто думає, як народ. І цього достатньо, щоб такі люди віддали Зеленському свій голос,

– наголосив Швець.

Політолог окремо виділив гостру тему стосунків Коломойського та Зеленського, якому олігарх "надав у користування канал "1+1".

"Чи може Коломойський щось просити у Зеленського, якщо той стане президентом? Просити у Зеленського у принципі важко. Він – самодостатня людина. Хоча поки що він сам не знає, яким політиком є. Він відкриває себе, думаю, кожного тижня. Так само і Коломойський відкриває для себе нового Зеленського", – сказав Швець.

Відео інтерв'ю Леоніда Швеця 24 каналу: