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      Зеленський ще сам не знає, який з нього політик: думка експерта

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      Володимир Зеленський тільки ступив на свій політичний шлях
      Володимир Зеленський тільки ступив на свій політичний шлях / radiosvoboda.org

      Кандидат у президенти Володимир Зеленський тільки починає свій шлях політика. Але саме це – одна з причин, чому багато українців готові проголосувати за нього.

      Таку думку висловив у прямому ефірі 24 каналу політичний оглядач Леонід Швець.

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      Експерт зауважив, що Зеленський є не лише уособленням умовного кандидата "проти всіх", а й також кандидата, який у яскравій гумористичній формі висловлює те, що народ думає про політиків і політику.

      Тому багато людей вбачають у ньому того, хто думає, як народ. І цього достатньо, щоб такі люди віддали Зеленському свій голос,
      – наголосив Швець.

      Політолог окремо виділив гостру тему стосунків Коломойського та Зеленського, якому олігарх "надав у користування канал "1+1".

      "Чи може Коломойський щось просити у Зеленського, якщо той стане президентом? Просити у Зеленського у принципі важко. Він – самодостатня людина. Хоча поки що він сам не знає, яким політиком є. Він відкриває себе, думаю, кожного тижня. Так само і Коломойський відкриває для себе нового Зеленського", – сказав Швець.

      Відео інтерв'ю Леоніда Швеця 24 каналу:

       

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Ігор Коломойський
      Джерело: 24 канал
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