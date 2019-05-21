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      Зеленский хочет изменить избирательную систему: "Самопомич" озвучила свою позицию

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      Оксана Сыроед
      Оксана Сыроед / Фото из открытых источников

      Президент Владимир Зеленский хочет изменить избирательное законодательство, в частности, снизить проходной барьер в Верховную Раду с 5% до 3% и отменить мажоритарную систему выборов. Как на это отреагировала партия "Самопомич" – в эфире 24 каналу рассказала член фракции и вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед.

      По ее словам, "Самопомич" настаивала на ликвидации мажоритарной системы еще с 2014 года. Также они выступали за открытые списки, однако, в парламенте нет голосов за это.

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      "Было ожидаемо, что президент будет предлагать изменить избирательные правила, потому что это дает преимущества во время избирательного процесса его политической силе", – заявила политик.

      Мы за пять лет в парламенте убедились в том, что мажоритарная система – это хищение государственных средств. За этим больше ничего нет. Люди получают копейки от мажоритарщиков, а это очень коррумпированная система,
      – отметила Сыроед.

      Она считает, что снижение проходного барьера в Верховную Раду с 5% до 3% – это хорошее решение. Ведь есть шанс, что больше партий, независимые от олигархов, смогут попасть в парламент.

      "Во-первых, мы еще не знаем, будет ли это законопроект инициированный президентом, или же народными депутатами. Во-вторых, однозначно есть консенсус об отказе от мажоритарной системы и снижения проходного барьера, который прибавит голосов в парламенте. Однако нет консенсуса об императивном мандате и, к сожалению, нет консенсуса относительно открытых списков, которые поддерживает исключительно "Самопомич", – пояснила вице-спикерка.

      скасування мажоритарки
      Что предлагает изменить Зеленский в избирательном законодательстве

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      Теги: Владимир Зеленский Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Законодательство Оксана Сыроид Самопомич Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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