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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Зеленський хоче змінити виборчу систему: "Самопоміч" озвучила свою позицію

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      Оксана Сироїд
      Оксана Сироїд / Фото з відкритих джерел

      Президент Володимир Зеленський хоче змінити виборче законодавство, зокрема, знизити прохідний бар'єр до Верховної Ради з 5% до 3% та скасувати мажоритарну систему виборів. Як на це відреагувала партія "Самопоміч" – в ефірі 24 каналу розповіла членкиня фракції та віце-спікерка Верховної Ради Оксана Сироїд.

      За її словами, "Самопоміч" наполягала на ліквідації мажоритарної системи ще з 2014 року. Також вони виступали за відкриті списки, однак, у парламенті немає голосів за це.

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      "Було очікувано, що президент буде пропонувати змінити виборчі правила, тому що це надає переваги під час виборчого процесу саме його політичній силі", – заявила політик.

      Ми за п'ять років у парламенті переконалися в тому, що мажоритарна система – це розкрадання державних коштів. За цим більше нічого немає. Люди отримують копійки від мажоритарників, а це є страшенно корумпована система,
      – наголосила Сироїд. 

      Вона вважає, що зниження прохідного бар'єра до Верховної Ради з 5% до 3% – це добре рішення. Адже є шанс, що більше партій, які є незалежні від олігархів, зможуть потрапити до парламенту.

      "По-перше, ми ще не знаємо, чи це буде законопроект ініційованим президентом, чи самими народними депутатами. По-друге, однозначно є консенсус щодо відмови від мажоритарної системи і зниження прохідного бар'єра, який додасть голосів в парламенті. Однак немає консенсусу щодо імперативного мандату і, на жаль, немає консенсусу щодо відкритих списків, які підтримує виключно "Самопоміч", – пояснила віце-спікерка.

      скасування мажоритарки
      Що пропонує змінити Зеленський у виборчому законодавстві

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      Теги: Володимир Зеленський Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Самопоміч Оксана Сироїд Законодавство Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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