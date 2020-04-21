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      Зеленский является жертвой своего окружения, – эксперт о решениях, которые принимает президент

      - Читати новину українською
      Украинский президент Владимир Зеленский / Getty Images

      Президент Владимир Зеленский искренне хотел построить сильную европейскую страну, с которой бы считались и которую уважали. Однако что-то пошло не так – он начал полагаться не на свои видение и цели, а на то, что ему предлагают.

      Такое мнение в программе "Полит.бюро" на 24 канале высказал исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андросов.

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      Фактически, президент Зеленский является жертвой своего окружения. Решений, которые ему предлагают, подходов "этот человек мне нравится, а этот – нет",
      – пояснил он.

      И добавил: в результате получается абсолютно пестрая ситуация, в которой непонятно, куда движется страна, как она будет развиваться и что вообще ждет самого шестого президента.

      "На своей фейсбук-странице я написал, что символическим моментом перелома для меня стал отказ переехать из офиса на Банковой. На самом деле, это очень сложное решение, которое не просто выполнить", – отметил Андросов.

      "Если вы декларируете, что оттуда переедете и заставляете всех подчиниться вашей воле, тогда берете систему под контроль. Потому что если выполнили такую ​​сложную вашу волю, будут выполнять все и дальше. Зато система убедила его этого не делать", – пояснил эксперт.

      В соцсети Андросов также написал, что один из друзей Зеленского рассказал ему "секрет его успеха". А именно сказал, что он никогда не играл по правилам других, а воплощал свое видение, поэтому всегда достигал успеха. "Возможно, впервые вы не воплощаете никакого своего видения", – отметил он.

      Год после победы Зеленского: что удалось сделать – читайте по ссылке.

      Смотрите полное видео программы "Полит.бюро" за 21 апреля 2020:

       

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Новости Украины
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