Зеленський є жертвою свого оточення, – експерт про рішення, які ухвалює президент
Президент Володимир Зеленський щиро хотів збудувати сильну європейську країну, з якою би рахувалися та яку поважали. Проте щось пішло не так – він почав покладатися не на своє бачення та цілі, а на те, що йому пропонують.
Таку думку в програмі "Політ.бюро" на 24 каналі висловив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів.
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Фактично, президент Зеленський є жертвою свого оточення. Рішень, які йому пропонують, підходів "цей чоловік мені подобається, а цей – ні,
– пояснив він.
Й додав: у результаті виходить абсолютно строката ситуація, в якій незрозуміло, куди рухається країна, як вона розвиватиметься та що взагалі чекає самого шостого президента.
"На своїй фейсбук-сторінці я написав, що символічним моментам перелому для мене стала відмова переїхати з офісу на Банковій. Насправді, це дуже складне рішення, яке непросто виконати", – зазначив Андрусів.
"Якщо ви декларуєте, що звідти переїдете і змушуєте всіх підкоритися вашій волі, тоді берете систему під контроль. Бо якщо виконали таку складну вашу волю, виконуватимуть все й надалі. Натомість система переконала його цього не робити", – пояснив експерт.
У соцмережі Андрусів також написав, що один з друзів Зеленського розповів йому "секрет його успіху". А саме сказав, що той ніколи не грав за правилами інших, а втілював своє бачення, тому завжди досягав успіху. "Можливо, вперше ви не втілюєте ніякого свого бачення", – зазначив він.
Рік після перемоги Зеленського: що вдалося зробити – читайте за посиланням.
Дивіться повне відео програму "Політ.бюро" за 21 квітня 2020:
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