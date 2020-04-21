Зеленський є жертвою свого оточення, – експерт про рішення, які ухвалює президент

Президент Володимир Зеленський щиро хотів збудувати сильну європейську країну, з якою би рахувалися та яку поважали. Проте щось пішло не так – він почав покладатися не на своє бачення та цілі, а на те, що йому пропонують.

Таку думку в програмі "Політ.бюро" на 24 каналі висловив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів.

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Фактично, президент Зеленський є жертвою свого оточення. Рішень, які йому пропонують, підходів "цей чоловік мені подобається, а цей – ні,

– пояснив він.

Й додав: у результаті виходить абсолютно строката ситуація, в якій незрозуміло, куди рухається країна, як вона розвиватиметься та що взагалі чекає самого шостого президента.

"На своїй фейсбук-сторінці я написав, що символічним моментам перелому для мене стала відмова переїхати з офісу на Банковій. Насправді, це дуже складне рішення, яке непросто виконати", – зазначив Андрусів.

"Якщо ви декларуєте, що звідти переїдете і змушуєте всіх підкоритися вашій волі, тоді берете систему під контроль. Бо якщо виконали таку складну вашу волю, виконуватимуть все й надалі. Натомість система переконала його цього не робити", – пояснив експерт.

У соцмережі Андрусів також написав, що один з друзів Зеленського розповів йому "секрет його успіху". А саме сказав, що той ніколи не грав за правилами інших, а втілював своє бачення, тому завжди досягав успіху. "Можливо, вперше ви не втілюєте ніякого свого бачення", – зазначив він.

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