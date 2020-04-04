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      Рябошапка назвав трьох найближчих до президента людей зараз

      - Читать новость на русском
      Руслан Рябошапка / РБК Україна

      Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка розповів, що на його відставку також могли вплинути три найближчі до президента особи.

      Сам президент про відставку з ним не говорив – пояснив Рябошапка в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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      "Ні, ми не говорили ні перед звільненням, ні вже після. А єдине, що публічно почув – причини моєї відставки. Коли публічно це прокоментував, здається у поїздці до Полтави, що нібито не справився, якщо не справився, то ти не маєш право займати місце", – розповів ексгенпрокурор.

      За його словами – є декілька причин відставки: це рейтинги, справа "Приватбанку", тиск проросійських і не лише осіб, яким були невигідні розкриття справ Майдану, вбивства Гандзюк та нападів на Стерненка. Ще однією причиною Рябошапка називає саме боротьбу в кулуарах, в якій найближчі до президента люди хотіли призначити свою людину на місце генпрокурора.

      "Я вважаю, що причин, насправді, декілька. Зокрема і необхідність принести в жертву когось тим рейтингам, які почали падати. Плюс – це питання, які пов'язані з кулуарною боротьбою, з намаганням найближчих до вух президента осіб призначити свою людину, в якій вони особисто впевнені і якій би вони довіряли. Я такою людиною для них не був. Плюс інтереси декількох багатших людей, про що ми знову ж таки говорили. Це все збіглося в певний момент, і відповідне рішення було прийнято", – розповів ексгенпрокурор.

      З того, що я знаю, і з того, що я бачу по фотографіях з того ж самого Офісу Президента України – ці люди не змінилися, фактично. Найближчі помічники його – Сергій Шефір і керівник Офісу Андрій Єрмак. Наскільки знаю, також частий гість Офісу Президента – міністр внутрішніх справ. Можна говорити, що це три ключові, найближчі особи, які формують світогляд президента на події, які відбуваються як в Україні, так і за її межами,
      – зазначив Рябошапка.

      шефір єрмак аваков
      За словами Рябошапки, Шефір, Єрмак і Аваков залишаються найближчими помічниками Зеленського / Фото колаж 24 каналу

      Рябошапка пояснив, така коротка лава запасних свідчить про те, що існує проблема довіри виключно тим людям, з якими президент пройшов довгий життєвий шлях, і такої довіри менше до людей, які залучаються ззовні. "Знову ж таки, ми говорили про проблему виборів президента, про проблему улюблених друзів і чим це закінчилося для Ющенка, і що така сама проблема може існувати і у нового президента. Власне, історія з Єрмаком і може бути таким прикладом", – підсумував Рябошапка.

      Дивіться відео повного інтерв'ю з Русланом Рябошапкою у програмі "Перехресний допит"

       

      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Новини політики Новини України Офіс Президента Володимир Зеленський Арсен Аваков Андрій Єрмак Сергій Шефір Руслан Рябошапка
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