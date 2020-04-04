13:42
4 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ИВАН ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ИВАН ВАКАРЧУК

      Рябошапка назвал трех ближайших к президенту людей сейчас

      - Читати новину українською
      Руслан Рябошапка / РБК Україна

      Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал, что на его отставку также могли повлиять три ближайших к президенту лица.

      Сам президент про відставку з ним не говорив – пояснив Рябошапка в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

      Читайте також Рябошапка: Венедіктова – це був найгірший вибір Зеленського

      "Ні, ми не говорили ні перед звільненням, ні вже після. А єдине, що публічно почув – причини моєї відставки. Коли публічно це прокоментував, здається у поїздці до Полтави, що нібито не справився, якщо не справився, то ти не маєш право займати місце", – розповів ексгенпрокурор.

      За його словами – є декілька причин відставки: це рейтинги, справа "Приватбанку", тиск проросійських і не лише осіб, яким були невигідні розкриття справ Майдану, вбивства Гандзюк та нападів на Стерненка. Ще однією причиною Рябошапка називає саме боротьбу в кулуарах, в якій найближчі до президента люди хотіли призначити свою людину на місце генпрокурора.

      "Я вважаю, що причин, насправді, декілька. Зокрема і необхідність принести в жертву когось тим рейтингам, які почали падати. Плюс – це питання, які пов'язані з кулуарною боротьбою, з намаганням найближчих до вух президента осіб призначити свою людину, в якій вони особисто впевнені і якій би вони довіряли. Я такою людиною для них не був. Плюс інтереси декількох багатших людей, про що ми знову ж таки говорили. Це все збіглося в певний момент, і відповідне рішення було прийнято", – розповів ексгенпрокурор.

      З того, що я знаю, і з того, що я бачу по фотографіях з того ж самого Офісу Президента України – ці люди не змінилися, фактично. Найближчі помічники його – Сергій Шефір і керівник Офісу Андрій Єрмак. Наскільки знаю, також частий гість Офісу Президента – міністр внутрішніх справ. Можна говорити, що це три ключові, найближчі особи, які формують світогляд президента на події, які відбуваються як в Україні, так і за її межами,
      – зазначив Рябошапка.

      шефір єрмак аваков
      За словами Рябошапки, Шефір, Єрмак і Аваков залишаються найближчими помічниками Зеленського / Фото колаж 24 каналу

      Рябошапка пояснив, така коротка лава запасних свідчить про те, що існує проблема довіри виключно тим людям, з якими президент пройшов довгий життєвий шлях, і такої довіри менше до людей, які залучаються ззовні. "Знову ж таки, ми говорили про проблему виборів президента, про проблему улюблених друзів і чим це закінчилося для Ющенка, і що така сама проблема може існувати і у нового президента. Власне, історія з Єрмаком і може бути таким прикладом", – підсумував Рябошапка.

      Дивіться відео повного інтерв'ю з Русланом Рябошапкою у програмі "Перехресний допит"

       

      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Офіс Президента Владимир Зеленский Арсен Аваков Андрей Ермак Сергей Шефир Руслан Рябошапка Новости политики
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 06:40 Жизнь в условиях карантина: как вести себя в очереди на кассе
      Новини України 8409
      сегодня , 08:10 Дефолт в мае 2020: ждать ли его в Украине и что это означает
      Новини економіки 7514
      сегодня , 07:10 Путин, Макрон и последствия пандемии для Украины: интервью Андрея Шкиля
      Новини України 3513
      сегодня , 07:41 Кризисы 1998, 2008 и 2014 годов в Украине: какими были безработица и курс доллара
      Новини України 2999
      сегодня , 12:36 Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
      Новини культури 16909
      сегодня , 11:45 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
      Лікування 180774
      сегодня , 07:20 Что делать после возвращения домой с улицы: пошаговая инструкция
      Медицина 19019
      сегодня , 08:51 Трамп объяснил, почему не носит маску в разгар эпидемии COVID-19 в США
      Новини світу 3411
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 3 апреля: в Украине запретили гулять в парках и собираться более 2 людей
      Соломія Ніколайчук
      3 апреля , 23:31 Пророссийские силы атаковали, а дело "Приватбанка" было почти решено: Рябошапка об отставке
      Олена Трибушна
      Залиште відгук