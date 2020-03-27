Зеленский: Когда я просил возвращаться, кто-то только летел за границу отдыхать

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил ситуацию, почему не всех украинцев государство смогло эвакуировать из-за рубежа. Он подчеркнул, что до закрытия границы у них и самих было время и возможности, чтобы это сделать.

После введения карантина с 12 марта украинцы были предупреждены о закрытии сообщения, запланированном на 17 марта, рассказал Владимир Зеленский во время общения с журналистами по итогам заседания фракции "Слуга народа".

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Мы им сказали: до 17 марта, пожалуйста, вернитесь домой. Потому что потом будут санкции. Мы должны вернуть всех украинцев, но и здесь живут миллионы,

– подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что хотя всех просили вернуться до 17 марта, некоторые и 27-го начинают рассказывать, что вот они сегодня не смогли вернуться в Украину из-за закрытия границы.

"Что касается всех тех граждан, которые ослушались нас и там находятся. Это может быть из-за работы или из-за отдыха. Когда я просил вернуться до 17 числа, они только туда полетели отдыхать. Это же ненормальная ситуация", – заявил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что по запросам в МИД, Украина собирается вернуть около 17 тысяч украинцев. Впрочем, на это государству нужно хотя бы несколько дней.

Что известно о закрытии границы и эвакуации украинцев?В рамках карантинных мер Украина полностью закрыла железнодорожное и авиационное сообщение, а также закрыла часть пунктов пропуска на границах.



Украинцев, которые не успели вернуться в определенные сроки, эвакуировали специальными рейсами. В целом государство осуществило эвакуацию более 100 тысяч своих граждан.