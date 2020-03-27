Зеленський: Коли я просив повертатися, дехто лише летів за кордон відпочивати

Президент України Володимир Зеленський пояснив ситуацію, чому не всіх українців держава змогла евакуювати з-за кордону. Він підкреслив, що до закриття кордону у них і самих був час і можливості, щоб це зробити.

Після запровадження карантину з 12 березня українці були попереджені про закриття сполучення, заплановане на 17 березня, розповів Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами за підсумками засідання фракції "Слуга народу".

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Ми їм сказали: до 17 березня, будь ласка, поверніться додому. Тому що потім будуть санкції. Ми повинні повернути усіх українців, але й тут живуть мільйони,

– наголосив президент.

Він підкреслив, що хоча усіх просили повернутися до 17 березня, дехто і 27-го починає розповідати, що от він сьогодні не зміг повернутися до України через закриття кордону.

"Що стосується усіх тих громадян, які не послухалися нас і там перебувають. Це може бути через роботу чи через відпочинок. Коли я просив повернутися до 17 числа, вони тільки туди полетіли відпочивати. Це ж ненормальна ситуація", – заявив Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що за запитами до МЗС Україна збирається повернути близько 17 тисяч українців. Втім на це державі потрібно бодай декілька днів.

Що відомо про закриття кордону і евакуацію українців?У межах карантинних заходів Україна повністю закрила залізничне і авіаційне сполучення, а також закрила частину пунктів пропуску на кордонах.



Українців, які не встигли повернутися у визначені терміни, евакуйовували спеціальними рейсами. Загалом держава здійснила евакуацію понад 100 тисяч своїх громадян.