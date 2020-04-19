Зеленский лично контролирует соблюдение карантина в церквях на Пасху

Президент Украины Владимир Зеленский держит под личным контролем ситуацию с соблюдением карантина во время пасхальных служений в храмах. Через главу своего Офиса Андрея Ермака президент в постоянном контакте с регионами и правоохранителями.

Ермак постоянно на связи с главами облгосадминистраций и руководством МВД, а Зеленский получает оперативную информацию по празднованию в регионах. Об этом сообщает Офис Президента Украины.

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Сейчас в большинстве областей страны ситуация спокойная и контролируемая. Встречаются лишь единичные случаи нарушения карантина, на которые уже отреагировали правоохранители.

По данным руководства областей, большинство храмов придерживается предварительных договоренностей. Богослужения в большинстве церквей проходят либо с небольшим количеством верующих, либо и вовсе за закрытыми дверями.

Полиция подсчитала, что всего богослужения 19 апреля проводили в 13 658 тысячах храмах. На них присутствовали около 130 тысяч человек, то есть в среднем менее 10 человек на храм.

Сейчас нарушения зафиксировали лишь в 19 храмах на территории 13 областей. Больше всего – в Донецкой, Запорожской, Ровненской и Черниговской областях. В последних трех составлены админпротоколы, на Донетчине – открыто уголовное производство.

В этом году на богослужение пришло 130 тысяч верующих. В прошлом году на Пасху в церквях собралось семь с половиной миллионов прихожан. Эта разница показывает сознание украинцев, наше бережное отношение к родным и близким. Мы действительно показали, что Пасха – это победа жизни над смертью,

– заявил Владимир Зеленский.



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