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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Зеленский лично контролирует соблюдение карантина в церквях на Пасху

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      Зеленський у Великдень тримає на особистому контролі дотримання карантину церквами / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский держит под личным контролем ситуацию с соблюдением карантина во время пасхальных служений в храмах. Через главу своего Офиса Андрея Ермака президент в постоянном контакте с регионами и правоохранителями.

      Ермак постоянно на связи с главами облгосадминистраций и руководством МВД, а Зеленский получает оперативную информацию по празднованию в регионах. Об этом сообщает Офис Президента Украины.

      К слову Толпа на богослужении в Святогорской лавре: полиция открыла производство

      Сейчас в большинстве областей страны ситуация спокойная и контролируемая. Встречаются лишь единичные случаи нарушения карантина, на которые уже отреагировали правоохранители.

      По данным руководства областей, большинство храмов придерживается предварительных договоренностей. Богослужения в большинстве церквей проходят либо с небольшим количеством верующих, либо и вовсе за закрытыми дверями.

      Полиция подсчитала, что всего богослужения 19 апреля проводили в 13 658 тысячах храмах. На них присутствовали около 130 тысяч человек, то есть в среднем менее 10 человек на храм.

      Сейчас нарушения зафиксировали лишь в 19 храмах на территории 13 областей. Больше всего – в Донецкой, Запорожской, Ровненской и Черниговской областях. В последних трех составлены админпротоколы, на Донетчине – открыто уголовное производство.

      В этом году на богослужение пришло 130 тысяч верующих. В прошлом году на Пасху в церквях собралось семь с половиной миллионов прихожан. Эта разница показывает сознание украинцев, наше бережное отношение к родным и близким. Мы действительно показали, что Пасха – это победа жизни над смертью,
      – заявил Владимир Зеленский.


      Как распространяется коронавирус и почему стоит оставаться дома / инфографика 24 канала

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Владимир Зеленский Президент Украины Пасха Религия Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики
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