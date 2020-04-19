Зеленський особисто контролює дотримання карантину у церквах на Великдень
Президент України Володимир Зеленський тримає під особистим контролем ситуацію з дотриманням карантину під час великодніх служінь у храмах. Через голову свого Офісу Андрія Єрмака президент на потійному контакті з регіонами та правоохоронцями.
Єрмак постійно на зв'язку з головами облдержадміністрацій і керівництвом МВС, а Зеленський отримує оперативну інформацію щодо святкування в регіонах. Про це повідомляє Офіс Президента України.
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Наразі у більшості областей країни ситуація спокійна і контрольована. Трапляються лише поодинокі випадки порушення карантину, на які вже відреагували правоохоронці.
За даними керівництва областей, більшість храмів дотримується попередніх домовленостей. Богослужіння в більшості церков проходять або з невеликою кількістю вірян, або й зовсім за зачиненими дверима.
Поліція підрахувала, що всього богослужіння 19 квітня проводили у 13 тисячах 658 храмах. На них були присутні близько 130 тисяч людей, тобто в середньому менш як 10 людей на храм.
Наразі порушення зафіксували лише у 19 храмах на території 13 областей. Найбільше – у Донецькій, Запорізькій, Рівненській та Чернігівській областях. В останніх трьох складено адмінпротоколи, на Донеччині – відкрито кримінальне провадження.
Цьогоріч на богослужіння прийшло 130 тисяч вірян. Торік на Великдень у церквах зібралося сім з половиною мільйонів прихожан. Ця різниця показує свідомість українців, наше бережне ставлення до рідних і близьких. Ми справді показали, що Великдень – це перемога життя над смертю,
– заявив Володимир Зеленський.
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