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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Зеленський особисто контролює дотримання карантину у церквах на Великдень

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      Зеленський у Великдень тримає на особистому контролі дотримання карантину церквами / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський тримає під особистим контролем ситуацію з дотриманням карантину під час великодніх служінь у храмах. Через голову свого Офісу Андрія Єрмака президент на потійному контакті з регіонами та правоохоронцями.

      Єрмак постійно на зв'язку з головами облдержадміністрацій і керівництвом МВС, а Зеленський отримує оперативну інформацію щодо святкування в регіонах. Про це повідомляє Офіс Президента України.

      До слова Натовп на богослужінні у Святогірській лаврі: поліція відкрила провадження

      Наразі у більшості областей країни ситуація спокійна і контрольована. Трапляються лише поодинокі випадки порушення карантину, на які вже відреагували правоохоронці.

      За даними керівництва областей, більшість храмів дотримується попередніх домовленостей. Богослужіння в більшості церков проходять або з невеликою кількістю вірян, або й зовсім за зачиненими дверима.

      Поліція підрахувала, що всього богослужіння 19 квітня проводили у 13 тисячах 658 храмах. На них були присутні близько 130 тисяч людей, тобто в середньому менш як 10 людей на храм.

      Наразі порушення зафіксували лише у 19 храмах на території 13 областей. Найбільше – у Донецькій, Запорізькій, Рівненській та Чернігівській областях. В останніх трьох складено адмінпротоколи, на Донеччині – відкрито кримінальне провадження.

      Цьогоріч на богослужіння прийшло 130 тисяч вірян. Торік на Великдень у церквах зібралося сім з половиною мільйонів прихожан. Ця різниця показує свідомість українців, наше бережне ставлення до рідних і близьких. Ми справді показали, що Великдень – це перемога життя над смертю,
      – заявив Володимир Зеленський.


      Як поширюється коронавірус і чому варто залишатися вдома / інфографіка 24 каналу

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Великдень Новини України Новини політики Релігія Карантин в Україні 2020 Володимир Зеленський Президент України
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