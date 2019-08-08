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      Зеленский: Мы легализируем азартные игры

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      Легализация казино в Украине – заявление Зеленского – новости 2019
      Владимир Зеленский / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении частично легализовать азартные игры в Украине. В частности, говорится о работе казино в 5-звездочных отелях.

      Как заметил украинский президент в Турции во время выступления на украино-турецком бизнес-форуме, такой шаг положительно должен повлиять на экономику в черноморском регионе.

      Еще одно важное заявление президента в Турции: Зеленский анонсировал создание рынка земли в Украине в 2020 году

      Мы легализируем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных отелях, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе. Поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнеров,
      – отметил Зеленский.

      В то же время украинский гарант призвал турецкий бизнес совместно развивать туристический бренд Черного моря.

      Что касается других инициатив, то президент анонсировал введение сети мобильного интернета 5G в Украине и пригласил турецкий бизнес к участию в проектах по внедрению этой технологии.

      Азартные игры в Украине запретили в 2009 году. Произошло это после большого пожара в казино в Днепре, в результате чего девять человек погибли. Правда, сегодня нелегальные азартные игры проводят под видом лотерей. Также такая деятельность не запрещена в интернете.

      Согласно последнему опросу, более половины украинцев вообще не интересуются азартными играми, зато 4% играют на деньги постоянно, а 10% делают это редко.

      Обратите внимание! Азартная зависимость: симптомы, и как с этим бороться

      Что Зеленский делает в Турции?Здесь он находится с двухдневным визитом. Украинский гарант уже встретился с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили проблемы в Черноморском регионе, в частности статус Автономной Республики Крым, и ситуацию вокруг конфилкта на Донбассе, включая минский переговорный процесс. Также руководители Украины и Турции минутой молчания почтили погибших в районе Павлополя четырех защитников Украины. Помимо того Зеленский и Эрдоган говорили о торгово-экономическом сотрудничестве. После переговоров Украина и Турция подписала протокол о договоренности по использованию и изучению космоса.

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      8 августа
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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Азартные игры Новости Турции Президент Украины
      Источник: 24 канал
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