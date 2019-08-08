Зеленский: Мы легализируем азартные игры

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении частично легализовать азартные игры в Украине. В частности, говорится о работе казино в 5-звездочных отелях.

Как заметил украинский президент в Турции во время выступления на украино-турецком бизнес-форуме, такой шаг положительно должен повлиять на экономику в черноморском регионе.

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Мы легализируем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных отелях, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе. Поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнеров,

– отметил Зеленский.

В то же время украинский гарант призвал турецкий бизнес совместно развивать туристический бренд Черного моря.

Что касается других инициатив, то президент анонсировал введение сети мобильного интернета 5G в Украине и пригласил турецкий бизнес к участию в проектах по внедрению этой технологии.

Азартные игры в Украине запретили в 2009 году. Произошло это после большого пожара в казино в Днепре, в результате чего девять человек погибли. Правда, сегодня нелегальные азартные игры проводят под видом лотерей. Также такая деятельность не запрещена в интернете.

Согласно последнему опросу, более половины украинцев вообще не интересуются азартными играми, зато 4% играют на деньги постоянно, а 10% делают это редко.

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Что Зеленский делает в Турции?Здесь он находится с двухдневным визитом. Украинский гарант уже встретился с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили проблемы в Черноморском регионе, в частности статус Автономной Республики Крым, и ситуацию вокруг конфилкта на Донбассе, включая минский переговорный процесс. Также руководители Украины и Турции минутой молчания почтили погибших в районе Павлополя четырех защитников Украины. Помимо того Зеленский и Эрдоган говорили о торгово-экономическом сотрудничестве. После переговоров Украина и Турция подписала протокол о договоренности по использованию и изучению космоса.