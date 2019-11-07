Зеленский наложил запрет на закон о верификации пенсий и субсидий
Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект №1231 о верификации (проверке) пенсий, льгот, субсидий, стипендий и различных видов социальной помощи. Сейчас текст предложений Зеленского с законом отсутствует.
Последний этап прохождения законопроект №1231 – 7 ноября возвращен с предложениями президента, готовится на рассмотрение с вето главы государства, свидетельствует информация на сайте парламента.
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Что предусматривает законопроект о верификации?
Под проверку должны попасть пенсионеры, субсидианты, студенты, матери-одиночки. Планировалось, что государство будет изучать материальное положение таких граждан, которые получают:
- пенсию, льготы, субсидии, стипендии;
- денежную выплату из государственного бюджета;
- денежную выплату из местного бюджета, Пенсионного фонда или Фонда социального страхования.
Автор этого законопроекту, глава финансового комитета Совета Данил Гетманцев объяснял, что если человек имеет квартиры в разных городах Украины и на каждую получает субсидии – это несправедливо. Также несправедливо, если человек умер, а ему продолжают платить пенсию. Поэтому эти факты и планировалось проверять.
По идее Гетманцева, законопроект должен способствовать развитию справедливой системы социального обеспечения в Украине, повысить адресность государственных выплат и оптимизировать бюджетные расходы.
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