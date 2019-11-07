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      Зеленский наложил запрет на закон о верификации пенсий и субсидий

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      Зеленский ветировал закон о верификации пенсий и субсидий
      Зеленский ветировал закон о верификации пенсий и субсидий / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект №1231 о верификации (проверке) пенсий, льгот, субсидий, стипендий и различных видов социальной помощи. Сейчас текст предложений Зеленского с законом отсутствует.

      Последний этап прохождения законопроект №1231 – 7 ноября возвращен с предложениями президента, готовится на рассмотрение с вето главы государства, свидетельствует информация на сайте парламента.

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      Что предусматривает законопроект о верификации?

      Под проверку должны попасть пенсионеры, субсидианты, студенты, матери-одиночки. Планировалось, что государство будет изучать материальное положение таких граждан, которые получают:

      • пенсию, льготы, субсидии, стипендии;
      • денежную выплату из государственного бюджета;
      • денежную выплату из местного бюджета, Пенсионного фонда или Фонда социального страхования.

      Автор этого законопроекту, глава финансового комитета Совета Данил Гетманцев объяснял, что если человек имеет квартиры в разных городах Украины и на каждую получает субсидии – это несправедливо. Также несправедливо, если человек умер, а ему продолжают платить пенсию. Поэтому эти факты и планировалось проверять.

      По идее Гетманцева, законопроект должен способствовать развитию справедливой системы социального обеспечения в Украине, повысить адресность государственных выплат и оптимизировать бюджетные расходы.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Субсидии Пенсия Владимир Зеленский Законодательство Новости политики Новости Украины
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