Зеленский наложил запрет на закон о верификации пенсий и субсидий

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект №1231 о верификации (проверке) пенсий, льгот, субсидий, стипендий и различных видов социальной помощи. Сейчас текст предложений Зеленского с законом отсутствует.

Последний этап прохождения законопроект №1231 – 7 ноября возвращен с предложениями президента, готовится на рассмотрение с вето главы государства, свидетельствует информация на сайте парламента.

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Что предусматривает законопроект о верификации?

Под проверку должны попасть пенсионеры, субсидианты, студенты, матери-одиночки. Планировалось, что государство будет изучать материальное положение таких граждан, которые получают:

пенсию, льготы, субсидии, стипендии;

денежную выплату из государственного бюджета;

денежную выплату из местного бюджета, Пенсионного фонда или Фонда социального страхования.

Автор этого законопроекту, глава финансового комитета Совета Данил Гетманцев объяснял, что если человек имеет квартиры в разных городах Украины и на каждую получает субсидии – это несправедливо. Также несправедливо, если человек умер, а ему продолжают платить пенсию. Поэтому эти факты и планировалось проверять.

По идее Гетманцева, законопроект должен способствовать развитию справедливой системы социального обеспечения в Украине, повысить адресность государственных выплат и оптимизировать бюджетные расходы.

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