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      Зеленський наклав заборону на закон про верифікацію пенсій і субсидій

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      Зеленський ветував закон про верифікацію пенсій і субсидій
      Зеленський ветував закон про верифікацію пенсій і субсидій / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський ветував законопроєкт №1231 про верифікацію (перевірку) пенсій, пільг, субсидій, стипендій та різних видів соціальної допомоги. Наразі текст пропозицій Зеленського до закону відсутній.

      Останній етап проходження законопроєкт №1231 – 7 листопада повернутий із пропозиціями президента, готується на розгляд з вето глави держави, свідчить інформація на сайті парламенту.

      Читайте також: Зеленський підписав закон про суддів: що він передбачає

      Що передбачає законопроєкт про верифікацію?

      Під перевірку мали б потрапити пенсіонери, субсидіанти, студенти, матері-одиначки. Планувалося, що держава вивчатиме матеріальне становище таких громадян, які отримують:

      • пенсію, пільгу, субсидію, стипендію;
      • грошову виплату з державного бюджету;
      • грошову виплату з місцевого бюджету, Пенсійного фонду або Фонду соціального страхування.

      Автор цього законопроєкту, голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев пояснював, що якщо людина має квартири в різних містах України і на кожну отримує субсидії – це несправедливо. Також несправедливо, якщо людина померла, а їй продовжують платити пенсію. Тож ці факти і планувалося перевіряти.

      За ідеєю Гетманцева, законопроєкт мав би сприяти розбудові справедливої системи соціального забезпечення в Україні, підвищити адресність державних виплат та оптимізувати бюджетні видатки.

      Читайте також: Субсидії по-новому: що змінилось, як витрачати, як економити

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Володимир Зеленський Пенсія Субсидії
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