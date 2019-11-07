Зеленський наклав заборону на закон про верифікацію пенсій і субсидій

Президент України Володимир Зеленський ветував законопроєкт №1231 про верифікацію (перевірку) пенсій, пільг, субсидій, стипендій та різних видів соціальної допомоги. Наразі текст пропозицій Зеленського до закону відсутній.

Останній етап проходження законопроєкт №1231 – 7 листопада повернутий із пропозиціями президента, готується на розгляд з вето глави держави, свідчить інформація на сайті парламенту.

Читайте також: Зеленський підписав закон про суддів: що він передбачає

Що передбачає законопроєкт про верифікацію?

Під перевірку мали б потрапити пенсіонери, субсидіанти, студенти, матері-одиначки. Планувалося, що держава вивчатиме матеріальне становище таких громадян, які отримують:

пенсію, пільгу, субсидію, стипендію;

грошову виплату з державного бюджету;

грошову виплату з місцевого бюджету, Пенсійного фонду або Фонду соціального страхування.

Автор цього законопроєкту, голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев пояснював, що якщо людина має квартири в різних містах України і на кожну отримує субсидії – це несправедливо. Також несправедливо, якщо людина померла, а їй продовжують платити пенсію. Тож ці факти і планувалося перевіряти.

За ідеєю Гетманцева, законопроєкт мав би сприяти розбудові справедливої системи соціального забезпечення в Україні, підвищити адресність державних виплат та оптимізувати бюджетні видатки.

Читайте також: Субсидії по-новому: що змінилось, як витрачати, як економити