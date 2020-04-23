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      Зеленский назначил Алексея Петрова новым главой Закарпатской ОГА

      - Читати новину українською
      Алексей Петров

      Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Петрова новым председателем Закарпатской областной государственной администрации.

      Новость дополняется….

      Теги: Новости Украины Новости политики
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