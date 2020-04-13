Кабмин согласовал нового главу Закарпатской ОГА: им может стать Алексей Петров – что известно

Кабинет министров согласовал кандидатуру нового председателя Закарпатской ОГА. Главой области может стать Алексей Петров. Известно, что это украинский офицер спецслужб и генерал-майор. С 2019 года он возглавляет Управление СБУ в Кировоградской области.

Соответствующую информацию со ссылкой на источники обнародовал в телеграмме журналист Виталий Глагола. По его данным, назначение Петрова лоббировал председатель СБУ Иван Баканов.

Глагола напомнил, что после подачи Кабмина председателя ОГА своим указом назначает президент.

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По его словам, 29 января Кабмин уже подавал на назначение еще одного бывшего сотрудника СБУ Никиту Михайлюка. Но тогда с должности сняли голову ОПУ Андрея Богдана, и это назначение так и не состоялось.

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