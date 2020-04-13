Кабмін погодив нового очільника Закарпатської ОДА: ним може стати Олексій Петров – що відомо

Кабінет міністрів погодив кандидатуру нового голови Закарпатської ОДА. Очільником області може стати Олексій Петров. Відомо, що це український офіцер спецслужб і генерал-майор. З 2019 року він очолює Управління СБУ в Кіровоградській області.

Відповідну інформацію з посиланням на джерела оприлюднив у телеграмі журналіст Віталій Глагола. За його даними, призначення Петрова лобіював голова СБУ Іван Баканов.

Глагола нагадав, що після подання Кабміну голову ОДА своїм указом призначає президент.

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За його словами, 29 січня Кабмін вже подавав на призначення ще одного колишнього співроітника СБУ Микиту Михайлюка. Але тоді з посади зняли голову ОПУ Андрія Богдана, і це призначення так і не відбулося.

Щодо попереднього голови Закарпатської ОДА Ігора Бондаренка, то його Володимир Зеленський звільнив 24 грудня. Таке рішення він пояснив тим, що після його призначення жодного результату він не побачив.

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Що ще відомо про Олексія Петрова

З 2017 по 2019 рік він був керівником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. 27 серпня 2019 року його звільнили з цієї посади та призначили начальником Управління СБУ в Кіровоградській області.

10 жовтня 2015 року за участь у бойових діях п'ятий президент Петро Порошенко нагородив Петрова Орденом Данила Галицького.

Цікаво, що у червні 2019 року розслідувачі Bihus.info опублікували сюжет про те, як генерал Петров перед президентськими виборами приватизував службову квартиру площею 175 квадратних метри.

Він має звання Заслужений юрист України. Також Петров є професором, доктором юридичних наук, директором навчально-наукового інституту СБУ.

Матеріал Bihus.info про Петрова: дивіться відео