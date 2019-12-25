Передумов не було жодних, – голова Закарпатської ОДА Бондаренко про звільнення від Зеленського

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Ігор Бондаренко не розуміє, чому президент Володимир Зеленський звільнив його з посади. На його переконання, з усіма поставленими завданнями він упорався та демонстрував лише позитивні показники.

24 грудня Президент України Володимир Зеленський заявив, що вирішив звільнити голів Львівської та Закарпатської ОДА – Маркіяна Мальського та Ігора Бондаренка відповідно. Таке рішення він пояснив тим, що після їх призначення жодного результату він не побачив.

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Ігор Бондаренко, зі свого боку, заявив, що жодних передумов до звільнення не було. Також він у свій бік не чув жодних зауважень, передає "Новое время".

Водночас він переконує, що впорався з усіма поставленими завданнями. Зокрема, за 5 місяців на посаді голови Закарпатської ОДА були лише позитивні показники за усіма напрямками.

Також Бондаренко наголосив, що його команді вдавалося боротися навіть з справжнім бичем Закарпаття — контрабандою. Втім, підтвердити свою заяву будь-якими даними чиновник не зміг.

"Ми – дуже вдячні президенту за його рішення та не коментуємо його. Ми – люди командні", – підсумував Бондаренко.

Зауважимо, за версією ЗМІ, Бондаренко опинився на останньому місці за результатами роботи серед голів областей. Так, за час його правління на Закарпатті погіршилася динаміка капітальних інвестицій на понад 15% порівняно з минулим роком. Експорт товарів і послуг скоротився більше ніж на 8%.

Що відомо про Ігоря Бондаренка

Зеленський його призначив головою Закарпатської ОДА на початку липня. Тоді на нього покладали вирішення проблем з митницею.

Бондаренко народився у 1964 році в Євпаторії. Останнім часом жив у Мукачеві, де займався бізнесом, зокрема був власником кондитерських. За даними ЗМІ, раніше був військовим.

Має непогані статки: земельна ділянка у Лісарні на Мукачівщині, три квартири в Мукачеві (103, 139 і 92 квадратних метри відповідно), а також нежитлове приміщення на 15,7 квадратних метрів у тому ж місті. Також земельною ділянкою, нежитловим приміщенням і ще однією квартирою в Мукачеві володіє його дружина Ірина.

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Раніше на рішення Зеленського його звільнити відреагував Маріян Мальський. Він, зокрема, подякував президенту та його команді за довіру. Також відзначив взятий темп реформ, який, за його совами, враховуючи всі складності на шляху, є впевненим і рішучим.

Дякую і жителям Львівщини, які підтримали мою кандидатуру під час обговорення. Тепер після активного державницького життя на посаді голови ЛОДА повертаюся до адвокатської практики, наукової та дипломатичної діяльності,

– додав Мальський.

Серед негативних моментів, з якими йому довелося зіткнутися на посаді голови Львівської ОДА, чиновник відзначив:

загибель 8 людей у Дрогобичі внаслідок руйнації будинку, також чисельні потерпілі залишилися без даху над головою;

часті відімкнення електропостачання на шахтах та потреба погашення заборгованості з виплати заробітної плати;

умертвіння 100 тисяч свиней та їхнє спалення протягом майже місяця часу внаслідок захворювання африканською чумою.

Щоправда, й були позитивні події, а саме:

Йому вдалося перевершити результат виконання бюджетних програм порівняно з минулим роком. У підсумку бюджетне виконання зросло на 20%, і Львівщина посіла 4 місце в усій Україні за цим показником.

порівняно з минулим роком. У підсумку бюджетне виконання зросло на 20%, і Львівщина посіла 4 місце в усій Україні за цим показником. 1,7 мільярда гривень коштів області вдалося зекономити завдяки скрупульозному контролю за закупівлями через систему Prozorro, що дозволило Львівщині посісти 2 місце в Україні за цим показником.

завдяки скрупульозному контролю за закупівлями через систему Prozorro, що дозволило Львівщині посісти 2 місце в Україні за цим показником. Щодо нелегальної вирубки лісу та розкраданням в межах легальних вирубок, то було зроблено багато : від електронного обліку деревини, проведення контролю до пропозицій змін законодавства, які би посилили контроль та відповідальність у цій сфері.

: від електронного обліку деревини, проведення контролю до пропозицій змін законодавства, які би посилили контроль та відповідальність у цій сфері. Було проведено майже 180 природоохоронних заходів.

Ухвалено низку важливих кадрових рішень : до управління областю прийшли молоді, амбітні та кваліфіковані люди.

: до управління областю прийшли молоді, амбітні та кваліфіковані люди. Покращено системи опрацювання звернень громадян , які на рівні заступників і голови проводяться систематично.

, які на рівні заступників і голови проводяться систематично. За час перебування на посаді голови ЛОДА йому вдалося налагодити конструктивні взаємини з міською радою . Також налагоджено взаємини з Львівською обласною радою , яка з перших днів була в опозиції до нової влади.

. Також , яка з перших днів була в опозиції до нової влади. Проведено велику роботу в частині децентралізації.

Львівщину відвідало для проведення конструктивного планування спільних дій близько 30 дипломатичних місій , як правило, очолюваних Надзвичайними та Повноважними Послами.

, як правило, очолюваних Надзвичайними та Повноважними Послами. Багато було зроблено в напрямку реалізації ініціативи щодо електронної черги на кордоні.

Покращено функціонування самої ЛОДА. Зокрема, започатковано функціонування Офісу радників, який працюватиме спільно з департаментами та управліннями над реалізацією політик та програм, залучивши відомих експертів у різних галузях.

Зокрема, започатковано функціонування Офісу радників, який працюватиме спільно з департаментами та управліннями над реалізацією політик та програм, залучивши відомих експертів у різних галузях. Залучено широке експертне середовище до формування Стратегії Львівщини-2027 та дано старт процесам із створення великомасштабної електронної презентації Львівщини, яка б демонструвала можливості та потенціали районів області.

та дано старт процесам із створення великомасштабної електронної презентації Львівщини, яка б демонструвала можливості та потенціали районів області. Львівська область вчасно увійшла з прийнятим бюджетом у новий рік.

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