Предпосылок не было никаких, – Закарпатской ОГА Бондаренко об увольнении от Зеленского

Глава Закарпатской областной государственной администрации Игорь Бондаренко не понимает, почему президент Владимир Зеленский уволил его с должности. По его убеждению, со всеми поставленными задачами он справился и демонстрировал только положительные показатели.

24 декабря Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решил уволить глав Львовской и Закарпатской ОГА – Маркияна Мальского и Игоря Бондаренко соответственно. Такое решение он объяснил тем, что после их назначения никакого результата он не увидел.

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Игорь Бондаренко в свою очередь заявил, что никаких предпосылок к увольнению не было . Также он в свой адрес не слышал никаких замечаний , передает "Новое время" .

В то же время он утверждает, что справился со всеми поставленными задачами. В частности, за 5 месяцев на посту главы Закарпатской ОГА были только положительные показатели по всем направлениям.

Также Бондаренко отметил, что его команде удавалось бороться даже с настоящим бичом Закарпатья – контрабандой. Впрочем, подтвердить свое заявление какими-либо данными чиновник не смог.

"Мы очень благодарны президенту за его решение и не комментируем его. Мы – люди командные", – подытожил Бондаренко.

Заметим, по версии СМИ, Бондаренко оказался на последнем месте по результатам работы среди глав областей. Так, за время его правления на Закарпатье ухудшилась динамика капитальных инвестиций более чем на 15% по сравнению с прошлым годом. Экспорт товаров и услуг сократился более чем на 8%.

Что известно об Игоре Бондаренко

Зеленский его назначил председателем Закарпатской ОГА в начале июля. Тогда на него возлагали решения проблем с таможней.

Бондаренко родился в 1964 году в Евпатории. В последнее время жил в Мукачево, где занимался бизнесом, в частности был владельцем кондитерских . По данным СМИ, ранее был военным.

Имеет неплохое состояние : земельный участок в Лисарне в Мукачевском районе, три квартиры в Мукачево (103, 139 и 92 квадратных метра соответственно), а также нежилое помещение на 15,7 квадратных метров в том же городе. Также земельным участком, нежилым помещением и еще одной квартирой в Мукачево владеет его жена Ирина.

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Ранее на решения Зеленского его уволить отреагировал Мариан Мальский. Он, в частности, поблагодарил президента и его команду за доверие. Также отметил взятый темп реформ, который, по его совам, учитывая все сложности на пути, является уверенным и решительным.

Спасибо и жителям Львовщины, которые поддержали мою кандидатуру при обсуждении. Теперь после активного государственного жизнь на посту председателя ЛОГА возвращаюсь к адвокатской практике, научной и дипломатической деятельности,

– добавил Мальский.

Среди негативных моментов , с которыми ему пришлось столкнуться в должности председателя Львовской ОГА, чиновник отметил:

частые отключения электроснабжения на шахтах и ​​потребность погашения задолженности по выплате заработной платы;

умерщвления 100 тысяч свиней и их сжигание в течение почти месяца времени вследствие заболевания африканской чумой .

Правда, были и позитивные события, а именно:

Ему удалось превзойти результат выполнения бюджетных программ по сравнению с прошлым годом. В итоге бюджетное выполнения возросло на 20%, и Львовщина заняла 4 место по всей Украине по этому показателю.

1,7 миллиарда гривен средств области удалось сэкономить благодаря скрупулезному контролю за закупками через систему Prozorro, что позволило Львовщине занять 2 место в Украине по этому показателю.

По нелегальной вырубки леса и хищением в пределах легальных рубок было сделано много : от электронного учета древесины, проведение контроля с предложениями изменений законодательства, которые бы усилили контроль и ответственность в этой сфере.

Были проведены почти 180 природоохранных мероприятий.

Принят ряд важных кадровых решений : к управлению областью пришли молодые, амбициозные и квалифицированные люди.

Улучшена система обработки обращений граждан , которые на уровне заместителей и председателя проводятся систематически.

За время пребывания в должности председателя ЛОГА ему удалось наладить конструктивные взаимоотношения с городским советом . Также налажены отношения с Львовским областным советом , который с первых дней был в оппозиции к новой власти.

Проведена большая работа в части децентрализации.

Львовскую область посетило для проведения конструктивного планирования совместных действий около 30 дипломатических миссий , как правило, возглавляемых Чрезвычайным и Полномочным послом.

Много было сделано в направлении реализации инициативы по электронной очереди на границе.

Улучшено функционирование самой ЛОГА. В частности, положено начало функционированию Офиса советников, который будет работать совместно с департаментами и управлениями над реализацией политики и программ, привлекая известных экспертов в различных областях.

Привлечена широкая экспертная среда к формированию Стратегии Львовщины-2027 и дан старт процессам по созданию крупномасштабной электронной презентации Львовщины, которая бы демонстрировала возможности и потенциалы районов области.

Львовская область вовремя вошла с принятым бюджетом в новый год.