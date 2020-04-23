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      Зеленський призначив Олексія Петрова новим головою Закарпатської ОДА

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      Олексій Петров

      Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Петрова новим головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

      Відповідний указ про призначення Петрова Зеленський підписав 22 квітня, передає пресслужба глави держави.

      Цікаво Кабмін погодив нового очільника Закарпатської ОДА Олексія Петрова: що про нього відомо

      За даними журналіста Віталія Глаголи, призначення Петрова лобіював голова СБУ Іван Баканов.

      Зауважимо, з початку 2020 року Закарпатська ОДА була без очільника. Попереднього її голову – Ігоря Бондаренка – Зеленський звільнив ще 24 грудня 2019. Таке рішення президент пояснив тим, що після призначення жодного результату від Бондаренка він не побачив.

      Що відомо про Олексія Петрова?

      Український офіцер спецслужб і генерал-майор. З 2019 року був начальником управління СБУ в Кіровоградській області. Також був керівником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України із 2017 по 2019 рік.

      Петров має звання Заслужений юрист України, також є професором, доктором юридичних наук, директором навчально-наукового інституту СБУ.

      У 2015 році за участь у бойових діях п'ятий президент Петро Порошенко нагородив Петрова Орденом Данила Галицького.

      Однак і біографії Петрова не обійшлося і без скандалів. У червні 2019 року розслідувачі Bihus.info опублікували сюжет про те, як генерал Петров перед президентськими виборами приватизував службову квартиру площею 175 квадратних метри.

      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Володимир Зеленський Президент України СБУ Новини Закарпаття Новини України Новини політики
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