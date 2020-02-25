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      Зеленский назначил Алексея Соловьева заместителем секретаря СНБО: что о нем известно

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      Алексей Соловьев стал заместителем секретаря СНБО / ua.112.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 25 февраля, подписал указ о назначении Алексея Соловьева в Совет национальной безопасности и обороны. Он будет работать заместителем Алексея Данилова.

      Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента Украины.

      К слову: Глава Тернопольской ОГА Сопель подал в отставку: известна причина

      Что известно об Алексее Соловьеве

      Алексей Соловьев – украинский фармацевт, доцент Национальной медицинской академии последипломного образования имени Шупика, а также председатель правления общественного союза "Украинская медико-фармацевтическая ассоциация".

      К слову, хотя Владимир Зеленский назначил Соловьева в СНБО только сейчас, он был кандидатом на эту должность еще с октября 2019 года. Об этом свидетельствует его декларация кандидата на должность.

      Сам Алексей Соловьев родился в Запорожье в 1971 году (ныне ему 48 лет). У него есть жена Светлана, с которой они вместе воспитывают сына Платона и дочь Веру.

      Расцвет карьеры Соловьева на государственной службе пришелся на времена Ющенко и Януковича. В частности, он возглавлял:

      • Государственную службу лекарственных средств и изделий медицинского назначения – в 2007-2009 годах;
      • Государственную инспекцию по контролю качества лекарственных средств Минздрава Украины, был главным государственным инспектором Украины по контролю качества лекарственных средств – в 2010-2011 годах;
      • Государственную службу Украины по лекарственным препаратам и контролю за наркотиками в 2011 году;
      • Государственную службу Украины по лекарственным средствам – в 2011-2014 годах.

      Каким имуществом владеет Соловьев

      Недвижимость семьи Соловьева:

      • квартира в Днепре на 58 квадратных метров – жена владеет 33%;
      • квартира в Киеве на 128 квадратов – жена владеет 100%;
      • квартира в Киеве на 64 квадрата – владеет Валентина Соловьева, возможно, мать заместителя секретаря СНБО;

      Раньше: Зеленский представил нового председателя Львовской ОГА Максима Козицкого

      Автомобили Соловьева:

      • Audi A8 2015 года выпуска – стоимость такой от 33 тысяч долларов (более 800 тысяч гривен);
      • Audi Q3 2015 года выпуска – стоимость такой в ​​пределах 18-22 тысяч долларов (примерно 440-540 тысяч гривен);
      • Mitsubishi Lancer 2009 года выпуска, зарегистрированный на жену – стоимость около 6-11 тысяч долларов (около 150-270 тысяч гривен).

      Сколько денег на счетах семьи Соловьева:

      • 1 миллион 22 тысячи гривен;
      • почти 54 тысячи долларов – более 1 миллиона 320 тысяч гривен.

      Алексей Соловьев: смотрите фото

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Офіс Президента Президент Украины Назначения Зеленского Алексей Данилов СНБО
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