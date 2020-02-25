Зеленский назначил Алексея Соловьева заместителем секретаря СНБО: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 25 февраля, подписал указ о назначении Алексея Соловьева в Совет национальной безопасности и обороны. Он будет работать заместителем Алексея Данилова.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента Украины.

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Что известно об Алексее Соловьеве

Алексей Соловьев – украинский фармацевт, доцент Национальной медицинской академии последипломного образования имени Шупика, а также председатель правления общественного союза "Украинская медико-фармацевтическая ассоциация".

К слову, хотя Владимир Зеленский назначил Соловьева в СНБО только сейчас, он был кандидатом на эту должность еще с октября 2019 года. Об этом свидетельствует его декларация кандидата на должность.

Сам Алексей Соловьев родился в Запорожье в 1971 году (ныне ему 48 лет). У него есть жена Светлана, с которой они вместе воспитывают сына Платона и дочь Веру.

Расцвет карьеры Соловьева на государственной службе пришелся на времена Ющенко и Януковича. В частности, он возглавлял:

Государственную службу лекарственных средств и изделий медицинского назначения – в 2007-2009 годах;

Государственную инспекцию по контролю качества лекарственных средств Минздрава Украины, был главным государственным инспектором Украины по контролю качества лекарственных средств – в 2010-2011 годах;

Государственную службу Украины по лекарственным препаратам и контролю за наркотиками в 2011 году;

Государственную службу Украины по лекарственным средствам – в 2011-2014 годах.

Каким имуществом владеет Соловьев

Недвижимость семьи Соловьева:

квартира в Днепре на 58 квадратных метров – жена владеет 33%;

квартира в Киеве на 128 квадратов – жена владеет 100%;

квартира в Киеве на 64 квадрата – владеет Валентина Соловьева, возможно, мать заместителя секретаря СНБО;

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Автомобили Соловьева:

Audi A8 2015 года выпуска – стоимость такой от 33 тысяч долларов (более 800 тысяч гривен);

Audi Q3 2015 года выпуска – стоимость такой в ​​пределах 18-22 тысяч долларов (примерно 440-540 тысяч гривен);

Mitsubishi Lancer 2009 года выпуска, зарегистрированный на жену – стоимость около 6-11 тысяч долларов (около 150-270 тысяч гривен).

Сколько денег на счетах семьи Соловьева:

1 миллион 22 тысячи гривен;

почти 54 тысячи долларов – более 1 миллиона 320 тысяч гривен.

Алексей Соловьев: смотрите фото