Зеленський призначив Олексія Соловйова заступником секретаря РНБО: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 25 лютого, підписав указ про призначення Олексія Соловйова у Раду національної безпеки і оборони. Він працюватиме заступником Олексія Данілова.

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу Президента України.

До слова: Глава Тернопільської ОДА Сопель подав у відставку: відома причина

Що відомо про Олексія Соловйова

Олексій Соловйов – український фармацевт, доцент Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика, а також голова правління громадської спілки "Українська медико-фармацевтична асоціація".

До слова, хоча Володимир Зеленський призначив Соловйова в РНБО лише зараз, він кандидував на цю посаду ще з жовтня 2019 року. Про це свідчить його декларація кандидата на посаду.

Сам Олексій Соловйов народився у Запоріжжі у 1971 році (нині йому 48 років). У нього є дружина Світлана, з якою вони разом виховують сина Платона і дочку Віру.

Розквіт кар'єри Соловйова на державній службі припав на часи Ющенка та Януковича. Зокрема, він очолював:

Державну службу лікарських засобів і виробів медичного призначення – у 2007-2009 роках;

Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів МОЗ України, був головним державним інспектором України з контролю якості лікарських засобів – у 2010-2011 роках;

Державну службу України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками у 2011 році;

Державної служби України з лікарських засобів – у 2011-2014 роках.

Яким майном володіє Соловйов

Нерухомість сім'ї Соловйова:

квартира у Дніпрі на 58 квадратних метрів – дружина володіє 33%;

квартира у Києві на 128 квадратів – дружина володіє 100%;

квартира у Києві на 64 квадрати – володія Валентина Соловйова, можливо, мати заступника секретаря РНБО.

Раніше: Зеленський представив нового голову Львівської ОДА Максима Козицького

Автомобілі Соловйова:

Audi A8 2015 року випуску – вартість такої становить від 33 тисяч доларів (понад 800 тисяч гривень);

Audi Q3 2015 року випуску – вартість такої у межах 18-22 тисяч доларів (приблизно 440-540 тисяч гривень);

Mitsubishi Lancer 2009 року випуску, зареєстрована на дружину – вартість близьк 6-11 тисяч доларів (близько 150-270 тисяч гривень).

Скільки грошей на рахунках сім'ї Соловйова:

1 мільйон 22 тисячі гривень;

майже 54 тисячі доларів – понад 1 мільйон 320 тисяч гривень.

Олексій Соловйов: дивіться фото