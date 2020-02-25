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      Зеленський призначив Олексія Соловйова заступником секретаря РНБО: що про нього відомо

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      Олексій Соловйов став заступником секретаря РНБО / ua.112.ua

      Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 25 лютого, підписав указ про призначення Олексія Соловйова у Раду національної безпеки і оборони. Він працюватиме заступником Олексія Данілова.

      Відповідний указ опублікований на сайті Офісу Президента України.

      До слова: Глава Тернопільської ОДА Сопель подав у відставку: відома причина

      Що відомо про Олексія Соловйова

      Олексій Соловйов – український фармацевт, доцент Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика, а також голова правління громадської спілки "Українська медико-фармацевтична асоціація".

      До слова, хоча Володимир Зеленський призначив Соловйова в РНБО лише зараз, він кандидував на цю посаду ще з жовтня 2019 року. Про це свідчить його декларація кандидата на посаду.

      Сам Олексій Соловйов народився у Запоріжжі у 1971 році (нині йому 48 років). У нього є дружина Світлана, з якою вони разом виховують сина Платона і дочку Віру.

      Розквіт кар'єри Соловйова на державній службі припав на часи Ющенка та Януковича. Зокрема, він очолював:

      • Державну службу лікарських засобів і виробів медичного призначення – у 2007-2009 роках;
      • Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів МОЗ України, був головним державним інспектором України з контролю якості лікарських засобів – у 2010-2011 роках;
      • Державну службу України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками у 2011 році;
      • Державної служби України з лікарських засобів – у 2011-2014 роках.

      Яким майном володіє Соловйов

      Нерухомість сім'ї Соловйова:

      • квартира у Дніпрі на 58 квадратних метрів – дружина володіє 33%;
      • квартира у Києві на 128 квадратів – дружина володіє 100%;
      • квартира у Києві на 64 квадрати – володія Валентина Соловйова, можливо, мати заступника секретаря РНБО.

      Раніше: Зеленський представив нового голову Львівської ОДА Максима Козицького

      Автомобілі Соловйова:

      • Audi A8 2015 року випуску – вартість такої становить від 33 тисяч доларів (понад 800 тисяч гривень);
      • Audi Q3 2015 року випуску – вартість такої у межах 18-22 тисяч доларів (приблизно 440-540 тисяч гривень);
      • Mitsubishi Lancer 2009 року випуску, зареєстрована на дружину – вартість близьк 6-11 тисяч доларів (близько 150-270 тисяч гривень).

      Скільки грошей на рахунках сім'ї Соловйова:

      • 1 мільйон 22 тисячі гривень;
      • майже 54 тисячі доларів – понад 1 мільйон 320 тисяч гривень.

      Олексій Соловйов: дивіться фото

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Офіс Президента Президент України Призначення Зеленського Олексій Данілов РНБО
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