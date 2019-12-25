Зеленский назначил Арахамию секретарем Национального инвестиционного совета
Президент Владимир Зеленский утвердил персональный состав Национального инвестиционного совета и назначил главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию его секретарем.
Об этом говорится в указе президента №950 от 24 декабря
Заместителем секретаря совета назначили заместителя руководителя Офиса президента Юлию Ковалив, а советником секретаря Бесика Сихарулидзе.
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Также в персональный состав Инвестсовета вошли:
- премьер Алексей Гончарук,
- заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовкла,
- министр юстиции Денис Малюська,
- министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов,
- президент и гендиректор компании "POSCO International Corp"(Республика Корея) Ким Янг-Санг (по согласию),
- министр инфраструктуры Владислав Криклий,
- министр энергетики Алексей Оржель,
- спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (по согласию).
Этим же указом Зеленский вывел из состава Нацинвестсовета экс-премьера Владимира Гройсмана, бывшего вицепремьера Степана Кубива, экс-министра юстиции Павла Петренко и экс-министра иностранных дел Вадима Пристайко.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Инвестиционный совет – это совещательный орган, который возглавляет президент. Основная его задача – привлечение инвестиций в экономику Украины.
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