00:32
25 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин остановил владыку морей. Битва экстрасенсов в России
      Вєсті Кремля
      21:46, 24 декабря
      Вести.UA Танки для Украины от Вакарчука. "Тиктокер" Кличко
      Вєсті.UA
      20:09, 24 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

      Зеленский назначил Арахамию секретарем Национального инвестиционного совета

      4 Читати новину українською
      Давид Арахамия / LIGA.net

      Президент Владимир Зеленский утвердил персональный состав Национального инвестиционного совета и назначил главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию его секретарем.

      Об этом говорится в указе президента №950 от 24 декабря

      Заместителем секретаря совета назначили заместителя руководителя Офиса президента Юлию Ковалив, а советником секретаря Бесика Сихарулидзе.

      Читайте также: Зеленский подписал закон, ликвидирующий "площадки Яценко"

      Также в персональный состав Инвестсовета вошли:

      • премьер Алексей Гончарук,
      • заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовкла,
      • министр юстиции Денис Малюська,
      • министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов,
      • президент и гендиректор компании "POSCO International Corp"(Республика Корея) Ким Янг-Санг (по согласию),
      • министр инфраструктуры Владислав Криклий,
      • министр энергетики Алексей Оржель,
      • спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (по согласию).

      Этим же указом Зеленский вывел из состава Нацинвестсовета экс-премьера Владимира Гройсмана, бывшего вицепремьера Степана Кубива, экс-министра юстиции Павла Петренко и экс-министра иностранных дел Вадима Пристайко.

      Указ вступает в силу со дня его опубликования.

      Инвестиционный совет – это совещательный орган, который возглавляет президент. Основная его задача – привлечение инвестиций в экономику Украины.

      Поздравления с Новым годом 2020 для коллег в прозе и стихах
      24 декабря
      63371
      Автор: Светлана Попова
      Теги: Назначения Зеленского Владимир Зеленский Давид Арахамия Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      24 декабря , 22:00 Главные новости 24 декабря: Кузьменко остается под стражей, тарифы на отопление снизятся
      Северин Трач 209
      24 декабря , 22:00 В СССР все люди были здоровыми и жили очень долго: разоблачаем очередной миф
      Максим Мирович 1283
      24 декабря , 21:12 Прорывы года: самые большие успехи украинских стартапов в 2019
      Юлія Бабич 34
      24 декабря , 19:00 Олимпийская надежда Магучих и 13-летний чемпион Середа: спортивные открытия Украины в 2019 году
      Вісент Луїс 56
      24 декабря , 17:05 Фейк о "расстреле группы СБУ на Закарпатье": детали вброса
      Юрій Бутусов 2190
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук