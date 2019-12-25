Зеленський призначив Арахамію секретарем Національної інвестиційної ради

Президент Володимир Зеленський затвердив персональний склад Національної інвестиційної ради і призначив голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію його секретарем.

Про це йдеться в указі президента №950 від 24 грудня

Заступником секретаря ради призначили заступник керівника Офісу президента Юлію Ковалів, а радником секретаря Бесіка Сіхарулідзе.

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Також до персонального складу Інвестради увійшли:

прем’єр Олексій Гончарук,

заступник керівника ОПУ Ігор Жовкла,

міністр юстиції Денис Малюська,

міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов,

президент і гендиректор компанії "POSCO International Corp." (Республіка Корея) Кім Янг-Санг (за згодою),

міністр інфраструктури Владислав Криклій,

міністр енергетики Олексій Оржель,

спікер Верховної Ради Дмитро Разумков (за згодою).

Цим же указом Зеленський вивів зі складу Націнвестради експрем’єра Володимира Гройсмана, ексвіцепрем’єра Степана Кубіва, ексміністра юстиції Павла Петренка та ексміністра закордонних справ Вадима Пристайка.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Інвестиційна рада – це дорадчий орган, який очолює президент. Основне його завдання – залучення інвестицій в економіку України.