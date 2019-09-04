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      Зеленский назначил Богдану новую заместительницу в ОП: чем она известна

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      Зеленский назначил Анну Коваленко заместителем Богдана в ОПУ
      Зеленский назначил Анну Коваленко заместителем Богдана в ОПУ / Фото из Facebook

      Владимир Зеленский уволил Валерия Кондратюка с должности заместителя главы Администрации Президента. На эту должность уже в обновленный Офис Президента назначили активистку Анну Коваленко.

      Указы Зеленского опубликованы сегодня, 4 сентября, на сайте главы государства.

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      Кондратюк в Администрации бывшего Президента Петра Порошенко отвечал за вопросы обороны. Теперь его на посту сменила 28-летняя Анна Коваленко.


      Указы Зеленского об увольнении Кондратюка и назначении Коваленко

      Чиновница уже прокомментировала свое назначение в ОПУ и отметила, что ее приоритетом будет работа над реформами в сфере обороны и вступлением Украины в НАТО.

      Сильные и современные силы безопасности и обороны, которые служат и одновременно подотчетны действительно украинскому народу – вот, собственно, наша задача. Быстрые и качественные реформы, интеграция в НАТО, совместимость с войсками НАТО – это повышение нашей обороноспособности. Спасибо за доверие новой команде,
      – отметила Коваленко.

      Что известно об Анне Коваленко?

      Общественная активистка, командир 39-й сотни Самообороны Майдана, волонтер. Бывшая советница Степана Полторака, Михаила Коваля, Виталия Гелетея в Министерстве обороны и Юрия Стеця в Министерстве информационной политики.

      Кроме того, Коваленко выбрана депутатом Верховной Рады IX созыва по списку партии "Слуга народа" под 35 номером. Работает в парламентском комитете по вопросам обороны и национальной безопасности.

      К слову, Анна Коваленко, несмотря на молодой возраст, провела диссертационное исследование "Демократический гражданский контроль над разведкой и контрразведкой в ​​Украине". Также депутат прослушала курс "Военное командование и гуманитарное право" в Женевском центре политики безопасности, руководила проектом "Стратегическое лидерство: система безопасности и обороны Украины" в Киево-Могилянской бизнес-школе и работала експертка Института Джорджа Кеннана в Вашингтоне.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Слуга народа НАТО Офіс Президента Президент Украины
      Источник: 24 канал
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