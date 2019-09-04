Зеленський призначив Богдану нову заступницю в ОП: чим вона відома

Володимир Зеленський звільнив Валерія Кондратюка з посади заступника глави Адміністрації Президента. На цю посаду вже в оновлений Офіс Президента призначили активістку Анну Коваленко.

Укази Зеленського опубліковані сьогодні, 4 вересня, на сайті глави держави.

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Кондратюк в Адміністрації колишнього Президента Петра Порошенка відповідав за питання оборони. Тепер його на посаді замінила 28-річна Анна Коваленко.



Укази Зеленського про звільнення Кондратюка та призначення Коваленко

Чиновниця вже прокоментувала своє призначення в ОПУ і наголосила, що її пріоритетом буде робота над реформами в сфері оборони та вступом України до НАТО.

Сильні і сучасні сили безпеки та оборони, які служать та одночасно підзвітні дійсно українському народові – ось, фактично, наша задача. Швидкі та якісні реформи, інтеграція в НАТО, сумісність з військами НАТО – це підвищення нашої обороноздатності. Дякую за довіру новій команді,

– наголосила Коваленко.

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Що відомо про Анну Коваленко?

Громадська активістка, командир 39-ї сотні Самооборони Майдану, волонтерка. Колишня радниця Степана Полторака, Михайла Коваля, Віталія Гелетея у Міністерстві оборони та Юрія Стеця у Міністерстві інформаційної політики.

Окрім того, Коваленко обрана депутаткою Верховної Ради IX скликання за списком партії "Слуга народу" під 35 номером. Працюває в парламентському комітеті з питань оборони і національної безпеки.

До слова, Анна Коваленко, попри молодий вік, провела дисертаційне дослідження "Демократичний цивільний контроль над розвідкою і контррозвідкою в Україні". Також депутатка прослухала курс "Військове командування та гуманітарне право" у Женевському центрі політики безпеки, керувала проєктом "Стратегічне лідерство: система безпеки та оборони України" у Києво-Могилянській бізнес-школі та працювала експерткою Інституту Джорджа Кеннана у Вашингтоні.