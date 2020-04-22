Зеленский назначил Ермаку нового заместителя, прдыдущую – отправили в правительство

Владимир Зеленский назначил голове своего Офиса Андрею Ермаку нового заместителя Романа Машовца. Вместе с тем с этой должности уволили Анну Коваленко – она будет работать заместителем министра развития общин и территорий.

Указ о назначении Романа Машовца уже опубликован на сайте Офиса Президента Украины.

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Андрей Ермак во время совещания по вопросам безопасности и обороны Украины уже даже представил своего новоиспеченного заместителя. Одной из ключевых задач Машовца будет работа над подготовкой Стратегии нацбезопасности и обороны страны.

Сам Роман Машовец отметил важность пересмотра отдельных документов, касающихся сектора обороны и безопасности. В частности нужно наладить четкую координацию между ветвями власти.

Что известно о Романе Машовце?

Он родился в 1976 году. Сейчас ему 46. Машовец учился в Военно-дипломатической академии, а также является ветераном военной разведки и сил специального назначения.



С июля 2014 года занимался организацией военно-технической помощи для украинской армии, будучи председателем организации "Национальные ценности Украины". Принимал участие в создании Сил специальных операций ВСУ.



Роман Машовец – новый заместитель Андрея Ермака / фото "Украинская неделя"

Вместе с тем Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Анны Коваленко, которая ранее занимала пост заместителя председателя Офиса Президента.

Но похоже, что она не останется без должности. "РБК-Украина" со ссылкой на Офис Президента пишет, что Коваленко уже назначили заместителем министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

Согласно сообщению, сейчас она без всякой подготовки в роли советника уже проходит специальную проверку и входит в новую для себя проблематику.

Что известно об Анне Коваленко?

Она родилась в 1991 году. Сейчас ей 28. До похода в политику Анна Коваленко была общественной активисткой, журналисткой, а во время Революции Достоинства – сотницей женской сотни самообороны.



Впоследствии по списку партии "Слуга народа" она прошла в Верховную Раду Украины, а уже 4 сентября 2019 года стала заместителем председателя Офиса Президента.



Анну Коваленко уволили из ОПГ, но назначили в Минрегион / фото с ее фейсбука