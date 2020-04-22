Зеленський призначив Єрмаку нового заступника, попередню – відправили в уряд
Володимир Зеленський призначив голові свого Офісу Андрію Єрмаку нового заступника Романа Машовця. Разом з тим з цієї посади звільнили Анну Коваленко – вона працюватиме заступницею міністра розвитку громад і територій.
Указ про призначення Романа Машовця вже опублікований на сайті Офісу Президента України.
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Андрій Єрмак під час наради з питань безпеки і оборони України вже навіть представив свого новоспеченого заступника. Одним з ключових завдань Машовця буде робота над підготовкою Стратегії нацбезпеки та оборони країни.
Сам Роман Машовець наголосив на важливості перегляду окремих документів, які стосуються оборонно-безпекового сектору. Зокрема потрібно налагодити чітку координацію між гілками влади.
Що відомо про Роман Машовця?Він народився у 1976 році. Нині йому 46. Машовець навчався у Воєнно-дипломатичній академії, а також є ветераном воєнної розвідки і Сил спеціального призначення.
З липня 2014 року займався організацією військово-технічної допомоги для української армії, будучи головою організації "Національні цінності України". Брав участь у створенні Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Роман Машовець – новий заступник Андрія Єрмака / фото "Український тиждень"
Разом з тим Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Анни Коваленко, яка раніше обіймала пост заступника голови Офісу Президента.
Та схоже вона не залишиться без посади. "РБК-Україна" з посиланням на Офіс Президента пише, що Коваленко уже призначили заступницею міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.
Згідно з повідомленням, нині вона без жодної підготовки у ролі радника вже проходить спеціальну перевірку і входить у нову для себе проблематику.
Дякую сердечно команді за роботу. Попереду нові виклики і задачі поставлені Президентом – не менш цікаві, ніж рік тому. Про все попорядку згодом,
– розповіла у фейсбуці Коваленко.
Що відомо про Анну Коваленко?Вона народилася у 1991 році. Нині їй 28. До походу у політику Анна Коваленко була громадською активісткою, журналісткою, а під час Революції Гідності – сотницею жіночої сотні Самооборони.
Згодом за списком партії "Слуга народу" вона пройшла до Верховної Ради України, а вже 4 вересня 2019 року стала заступницею голови Офісу Президента.
Анну Коваленко звільнили з ОПУ, але призначили у Мінрегіон / фото з її фейсбуку
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